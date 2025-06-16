На границе с Румынией строят новый пункт пропуска — Finance.ua

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На границе с Румынией строят новый пункт пропуска

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На границе с Румынией строят новый пункт пропуска
На границе с Румынией строят новый пункт пропуска
В Украине идет реализация масштабного инфраструктурного проекта — строительство международного пункта пропуска «Белая Церковь (Украина) — Сигету-Мармацией (Румыния)» с подъездными путями и мостом через реку Тиса.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Что об этом известно

  • Будущий пункт пропуска будет функционировать в круглосуточном режиме для автомобилей и грузового транспорта без ограничения веса.
  • Инфраструктура будет иметь 6 легковых, 2 автобусных и 6 грузовых полос для транспорта.
  • Суточная пропускная способность: 900 легковых автомобилей (около 1800 человек), 80 автобусов (от 3000 до 4000 пассажиров) и 400 грузовых автомобилей.
«Важно развивать приграничную инфраструктуру с румынскими партнерами, поскольку, например, на границе с Венгрией у нас работает 9 пунктов пропуска. Через границу с Румынией сейчас функционирует всего два. Хотя протяженность общей границы с этой страной значительно больше», — подчеркнул заместитель главы Агентства восстановления Николай Бойко.
На границе с Румынией строят новый пункт пропуска
Сейчас румынская сторона финансирует строительство автодорожного моста, в том числе на территории Украины. Ведутся работы по возведению моста и настройке временного объезда.
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Следующими шагами станут создание совместной Украинско-Румынской комиссии для принятия и передачи объекта, заключения соглашения о техническом обслуживании моста и внесения изменений в Соглашение между правительствами о таможенном режиме, контроле и логистике.
По материалам:
Finance.ua
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