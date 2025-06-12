Можно ли пересекать границу с ламинированным свидетельством о рождении — ответ Минюста Сегодня 18:12

Можно ли пересекать границу с ламинированным свидетельством о рождении — ответ Минюста

законодательство Украины не устанавливает запрет на использование ламинированных документов. В последнее время в сети распространяется информация о якобы отказе в пересечении границы из-за ламинированных свидетельств о рождении детей. В связи с этим Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции напоминает

Если документ не поврежден, содержит все необходимые реквизиты и позволяет проверить его подлинность, он считается действующим независимо от того, заламинирован он или нет.

Повторное оформление незаламинированных свидетельств не обязательно и не может требоваться никакими государственными учреждениями.

Граждан призывают не доверять непроверенной информации и при необходимости обращаться за разъяснениями к официальным источникам.

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Однако важно знать, что на ламинированном документе нельзя:

поставить штамп апостиля;

поставить необходимые отметки, если есть такая необходимость;

сделать исправление;

внести изменения и дополнения.

В комментариях Минюст отмечает, что ламинированные документы действительны, однако для их легализации (апостилирования) требуется незаламинированный документ. В других случаях ими можно пользоваться и не волноваться о том, примут ли их государственные органы — для пересечения границы ламинированный документ действителен.

Однако по возможности советуют все же не ламинировать официальные документы во избежание ситуаций.

плата за апостиль — спецштамп, подтверждающий действительность официального документа за границей — до 610 гривен. Также напоминаем, что, начиная с мая 2025 года,— спецштамп, подтверждающий действительность официального документа за границей — выросла до

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