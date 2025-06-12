Можно ли пересекать границу с ламинированным свидетельством о рождении — ответ Минюста — Finance.ua
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Можно ли пересекать границу с ламинированным свидетельством о рождении — ответ Минюста

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Можно ли пересекать границу с ламинированным свидетельством о рождении — ответ Минюста
Можно ли пересекать границу с ламинированным свидетельством о рождении — ответ Минюста
В последнее время в сети распространяется информация о якобы отказе в пересечении границы из-за ламинированных свидетельств о рождении детей. В связи с этим Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции напоминает: законодательство Украины не устанавливает запрет на использование ламинированных документов.
  • Если документ не поврежден, содержит все необходимые реквизиты и позволяет проверить его подлинность, он считается действующим независимо от того, заламинирован он или нет.
  • Повторное оформление незаламинированных свидетельств не обязательно и не может требоваться никакими государственными учреждениями.
Граждан призывают не доверять непроверенной информации и при необходимости обращаться за разъяснениями к официальным источникам.
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Однако важно знать, что на ламинированном документе нельзя:
  • поставить штамп апостиля;
  • поставить необходимые отметки, если есть такая необходимость;
  • сделать исправление;
  • внести изменения и дополнения.
В комментариях Минюст отмечает, что ламинированные документы действительны, однако для их легализации (апостилирования) требуется незаламинированный документ. В других случаях ими можно пользоваться и не волноваться о том, примут ли их государственные органы — для пересечения границы ламинированный документ действителен.
Однако по возможности советуют все же не ламинировать официальные документы во избежание ситуаций.
Также напоминаем, что, начиная с мая 2025 года, плата за апостиль — спецштамп, подтверждающий действительность официального документа за границей — выросла до 610 гривен.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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