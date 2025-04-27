Все ли документы можно апостилировать: разъяснение Минюста — Finance.ua

Все ли документы можно апостилировать: разъяснение Минюста Сегодня 14:19 — Личные финансы

Все ли документы можно апостилировать: разъяснение Минюста

Для официального признания выданных в Украине документов действительными в других государствах требуется их международное подтверждение. Самым простым способом подтверждения их легитимности является апостиль — специальный штамп, удостоверяющий подписи на документе, качество, в котором выступало подписавшее его лицо и подлинность оттиска печати или штампа на нем. Но не все документы можно апостилировать.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Согласно действующим правилам, апостиль не проставляется на:

оригиналах документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины,

оригиналах документов, которые удостоверяют личность и подтверждают ее специальный статус,

военных билетах,

трудовых книжках,

разрешениях на ношение оружия,

свидетельствах о регистрации транспортных средств (технических паспортах),

других удостоверениях, оформляемых в соответствии с законодательством Украины.

Эти документы могут быть приняты для проставления апостиля в виде копий (фотокопий), удостоверенных в нотариальном порядке.

Также не апостилируют оригиналы, копии (фотокопии) нормативно правовых актов, разъяснений и правовых заключений относительно их применения, документы, имеющие характер переписки.

Не могут быть приняты на территории Украины для проставления апостиля оригиналы официальных документов, выданных учреждениями бывших союзных республик в составе СССР, кроме документов об образовании и ученых званиях, выданных УССР.

На каких документах ставится апостиль

Апостиль может быть проставлен на копиях (фотокопиях) или копиях (фотокопиях) с переводом этих документов, удостоверенных в установленном порядке на территории Украины.

Апостиль может быть проставлен на копиях (фотокопиях) или копиях (фотокопиях) с переводом документов, касающихся сферы образования и науки, удостоверенных в установленном порядке на территории Украины только после предварительного проставления апостиля на оригиналах этих документов.

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Копию (фотокопию) документов, выданных органами государственной регистрации актов гражданского состояния или заверенную в установленном порядке на территории Украины копию (фотокопию) такого документа с переводом разрешено апостилировать только при предварительной легализации (консульской легализации или проставления апостиля) оригинала этого документа.

На сегодняшний день удостоверение копий официальных документов, которые выдаются органами регистрации актов гражданского состояния и в дальнейшем будут использоваться за рубежом, нотариусами осуществляется только после предварительной легализации (консульской легализации или проставления апостиля) оригиналов этих документов (Порядок совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденный приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 года № 296/5, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 22.02.2012 за № 282/20595 (с изменениями)).

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Кроме того, законодательством не предусмотрено проставление апостиля на информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество (далее — Государственный реестр прав), которые согласно пункту 3 Порядка предоставления информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25.12.2015 № 1 форматом А4 (210×297 миллиметров) без использования специальных бланков, проставления подписи предоставителем информации из Государственного реестра прав и/или печати. Для проставления апостиля на документе, подтверждающем имущественное положение, и для использования его за границей, можно обратиться к любому государственному или частному нотариусу за оформлением соответствующего заявления/афидевита.

Правила не распространяются:

на документы, выдаваемые зарубежными дипломатическими учреждениями Украины и предъявляются в государствах их аккредитации;

на официальные документы, имеющие прямое отношение к коммерческим или таможенным операциям.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 18.01.2003 № 61 «О предоставлении полномочий на проставление апостиля, предусмотренного Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов» (с изменениями и дополнениями) Министерству юстиции Украины предоставлены полномочия на проставление апостиля на документах, которые выдаются органами юстиции, судами, государственными архивными учреждениями, как и на документах, оформляемых нотариусами Украины.

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