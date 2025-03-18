Поступление в аспирантуру 2025 г.: какие документы нужно иметь — Finance.ua
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Поступление в аспирантуру 2025 г.: какие документы нужно иметь

Личные финансы
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Поступление в аспирантуру 2025 г.: какие документы нужно иметь
Поступление в аспирантуру 2025 г.: какие документы нужно иметь
В Украине идет образовательный процесс и регулярно начинается вступительная кампания. Издание NV рассказало, какие документы нужны для поступления в аспирантуру в этом году.
Для поступления нужно иметь:
  • заявление на имя ректора университета с указанием специальности, формы обучения и источников финансирования;
  • перечень и оригиналы или заверенные копии опубликованных научных трудов и изобретений (при наличии); лица, не имеющие опубликованных научных трудов и изобретений, подают научные авторефераты по выбранной научной специальности с рецензией кандидата на научного руководителя;
  • копию военно-учетного документа для военнообязанных;
  • копии диплома о высшем образовании (специализации) специалиста или магистра и приложения к нему (копия нострифицированного диплома для лиц, получивших соответствующее образование за границей), паспорта;
  • согласие на сбор и обработку персональных данных;
  • четыре цветные фотографии (3×4 см);
  • заключение будущего научного руководителя (по результатам собеседования);
  • сертификат о вступительных экзаменах в аспирантуру (при наличии);
  • копия паспорта иностранца или документа, удостоверяющего личность без гражданства.

Какие экзамены необходимы для поступления в аспирантуру в 2025 году

Заявители в аспирантуру сдают вступительные экзамены:
  • специальность (в объеме учебного плана подготовки специалиста или магистра, соответствующего выбранной научной специальности);
  • иностранный язык в соответствии с уровнем B2 общеевропейских рекомендаций по языковому образованию;
  • дополнительный вступительный экзамен для поступающих, которые поступают на отрасль знаний (специальность), отличную от указанной в дипломе магистра или специалиста.

Особенности поступления в аспирантуру в условиях войны

Индивидуальные требования к поступлению приведены на официальных сайтах. Однако есть ряд моментов, общих для всех вузов страны:
  • абитуриент должен иметь на руках диплом магистра или приравненный к нему диплом специалиста по соответствующей специальности (если специальность другая, то это может являться поводом для назначения дополнительных экзаменов);
  • должен сдать единый вступительный экзамен;
  • человек, желающий попасть в аспирантуру, должен также иметь какие-то идеи, мысли о том, что полезное он сможет подарить науке. Подготовленная концепция предполагает определение цели, методов и т. п.;
  • абитуриент должен предоставить в приемную комиссию портфолио результатов научных исследований. Оно может включать тезисы конференций, всевозможные сертификаты, дипломы, выигранные гранты, научные статьи, опубликованные в профильных изданиях, и многое другое (вузы обычно этот список держат открытым);
  • подтвердить уровень владения государственным языком;
  • подтвердить уровень владения иностранным языком. Он должен быть не ниже В2.
По материалам:
zn.ua
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