Поступление в аспирантуру 2025 г.: какие документы нужно иметь — Finance.ua

Поступление в аспирантуру 2025 г.: какие документы нужно иметь Сегодня 21:33 — Личные финансы

Поступление в аспирантуру 2025 г.: какие документы нужно иметь

В Украине идет образовательный процесс и регулярно начинается вступительная кампания. Издание NV рассказало, какие документы нужны для поступления в аспирантуру в этом году.

Для поступления нужно иметь:

заявление на имя ректора университета с указанием специальности, формы обучения и источников финансирования;

перечень и оригиналы или заверенные копии опубликованных научных трудов и изобретений (при наличии); лица, не имеющие опубликованных научных трудов и изобретений, подают научные авторефераты по выбранной научной специальности с рецензией кандидата на научного руководителя;

копию военно-учетного документа для военнообязанных;

копии диплома о высшем образовании (специализации) специалиста или магистра и приложения к нему (копия нострифицированного диплома для лиц, получивших соответствующее образование за границей), паспорта;

согласие на сбор и обработку персональных данных;

четыре цветные фотографии (3×4 см);

заключение будущего научного руководителя (по результатам собеседования);

сертификат о вступительных экзаменах в аспирантуру (при наличии);

копия паспорта иностранца или документа, удостоверяющего личность без гражданства.

Какие экзамены необходимы для поступления в аспирантуру в 2025 году

Заявители в аспирантуру сдают вступительные экзамены:

специальность (в объеме учебного плана подготовки специалиста или магистра, соответствующего выбранной научной специальности);

иностранный язык в соответствии с уровнем B2 общеевропейских рекомендаций по языковому образованию;

дополнительный вступительный экзамен для поступающих, которые поступают на отрасль знаний (специальность), отличную от указанной в дипломе магистра или специалиста.

Особенности поступления в аспирантуру в условиях войны

Индивидуальные требования к поступлению приведены на официальных сайтах. Однако есть ряд моментов, общих для всех вузов страны:

абитуриент должен иметь на руках диплом магистра или приравненный к нему диплом специалиста по соответствующей специальности (если специальность другая, то это может являться поводом для назначения дополнительных экзаменов);

должен сдать единый вступительный экзамен;

человек, желающий попасть в аспирантуру, должен также иметь какие-то идеи, мысли о том, что полезное он сможет подарить науке. Подготовленная концепция предполагает определение цели, методов и т. п. ;

; абитуриент должен предоставить в приемную комиссию портфолио результатов научных исследований. Оно может включать тезисы конференций, всевозможные сертификаты, дипломы, выигранные гранты, научные статьи, опубликованные в профильных изданиях, и многое другое (вузы обычно этот список держат открытым);

подтвердить уровень владения государственным языком;

подтвердить уровень владения иностранным языком. Он должен быть не ниже В2.

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