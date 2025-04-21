Документы в смартфоне: как работает шеринг в «Дія» в сервисных центрах МВД — Finance.ua

Документы в смартфоне: как работает шеринг в «Дія» в сервисных центрах МВД Сегодня 18:35 — Личные финансы

Документы в смартфоне: как работает шеринг в «Дія» в сервисных центрах МВД

Гражданам, которые обращаются за административными услугами в сервисные центры МВД, не обязательно делать копии своих документов или носить их с собой, ведь есть возможность делиться цифровыми копиями через приложение «Дія».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В сервисных центрах МВД возможно пошерить паспорт в формате ID-карты. При получении административных услуг необходимо сообщить администратору сервисного центра МВД о том, что хотите поделиться документами онлайн через приложение „Дія“», — говорится в сообщении.

Чтобы посетителям поделиться копией ID-карты, необходимо:

открыть паспорт в приложении «Дія»;

нажать на него и выбрать штрихкод;

предоставить штрих-код или продиктовать 13-ти значительный код, расположенный под штрих-кодом;

подтвердить запрос для передачи данных.

Цифровая копия паспорта с э-подписью «Дія» передается в информационную систему МВД.

«Благодаря шерингу выполняются сразу две функции: электронная идентификация личности и передача копий электронных документов администратору», — добавили в Главном сервисном центре МВД.

Читайте также Более 400 000 раз украинцы воспользовались услугой шеринга авто в Дії

Напомним, за нарушение ПДД ответственность должен нести не владелец авто, а тот, кто находился за рулем. Это касается и штрафов. Часто автовладельцы передают свои транспортные средства в использование другим лицам, но не право на движимое имущество. Это означает, что если средствами автоматической фиксации будет установлено превышение скорости, за это отвечает именно владелец транспортного средства. Что делать в этих ситуациях? Конечно, необходимо назначить надлежащего пользователя или же, как говорят водители — «пошерить» авто.

На портале «Дія» возобновили возможность заказа сервиса «Дія.QR» для малого, среднего бизнеса и государственных учреждений.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.