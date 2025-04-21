Документы в смартфоне: как работает шеринг в «Дія» в сервисных центрах МВД — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Документы в смартфоне: как работает шеринг в «Дія» в сервисных центрах МВД

Личные финансы
27
Документы в смартфоне: как работает шеринг в «Дія» в сервисных центрах МВД
Документы в смартфоне: как работает шеринг в «Дія» в сервисных центрах МВД
Гражданам, которые обращаются за административными услугами в сервисные центры МВД, не обязательно делать копии своих документов или носить их с собой, ведь есть возможность делиться цифровыми копиями через приложение «Дія».
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В сервисных центрах МВД возможно пошерить паспорт в формате ID-карты. При получении административных услуг необходимо сообщить администратору сервисного центра МВД о том, что хотите поделиться документами онлайн через приложение „Дія“», — говорится в сообщении.
Чтобы посетителям поделиться копией ID-карты, необходимо:
  • открыть паспорт в приложении «Дія»;
  • нажать на него и выбрать штрихкод;
  • предоставить штрих-код или продиктовать 13-ти значительный код, расположенный под штрих-кодом;
  • подтвердить запрос для передачи данных.
Цифровая копия паспорта с э-подписью «Дія» передается в информационную систему МВД.
«Благодаря шерингу выполняются сразу две функции: электронная идентификация личности и передача копий электронных документов администратору», — добавили в Главном сервисном центре МВД.
Читайте также
Напомним, за нарушение ПДД ответственность должен нести не владелец авто, а тот, кто находился за рулем. Это касается и штрафов. Часто автовладельцы передают свои транспортные средства в использование другим лицам, но не право на движимое имущество. Это означает, что если средствами автоматической фиксации будет установлено превышение скорости, за это отвечает именно владелец транспортного средства. Что делать в этих ситуациях? Конечно, необходимо назначить надлежащего пользователя или же, как говорят водители — «пошерить» авто.
На портале «Дія» возобновили возможность заказа сервиса «Дія.QR» для малого, среднего бизнеса и государственных учреждений.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems