Более 400 000 раз украинцы воспользовались услугой шеринга авто в Дії — Finance.ua

Более 400 000 раз украинцы воспользовались услугой шеринга авто в Дії Сегодня 12:24 — Технологии&Авто

Более 400 000 раз украинцы воспользовались услугой шеринга авто в Дії

Заявку на получение услуги может подать как владелец транспортного средства, так и человек, который будет пользоваться автомобилем — надлежащий пользователь.

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Владелец передает право управлять своим транспортом, но без возможности им распоряжаться. В таком случае ответственность за свое поведение на дороге несет именно надлежащий пользователь.

Получить услугу можно в сервисных центрах МВД, через Кабинет водителя и в приложении Дія

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Услугу реализует Министерство внутренних дел совместно с Министерством цифровой трансформации Украины, Главным сервисным центром МВД при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа.

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borgexpert По материалам:

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