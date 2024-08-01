Более 400 000 раз украинцы воспользовались услугой шеринга авто в Дії — Finance.ua
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Более 400 000 раз украинцы воспользовались услугой шеринга авто в Дії

Технологии&Авто
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Более 400 000 раз украинцы воспользовались услугой шеринга авто в Дії
Более 400 000 раз украинцы воспользовались услугой шеринга авто в Дії
Заявку на получение услуги может подать как владелец транспортного средства, так и человек, который будет пользоваться автомобилем — надлежащий пользователь.
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Владелец передает право управлять своим транспортом, но без возможности им распоряжаться. В таком случае ответственность за свое поведение на дороге несет именно надлежащий пользователь.
Получить услугу можно в сервисных центрах МВД, через Кабинет водителя и в приложении Дія.
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Услугу реализует Министерство внутренних дел совместно с Министерством цифровой трансформации Украины, Главным сервисным центром МВД при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа.
Напомним, программа страхования автомобиля каско защищает водителей от финансовых потерь в случае наиболее типичных транспортных проблем. Можно оформить каско на б/у авто до 10 лет или сделать каско на новое авто. А каско на Finance.ua — это когда не нужно искать, выбирать и читать договоры каждой страховой. Нужно только оставить 1 заявку и получить 5 предложений в удобной сравнительной таблице:

Хочу оформить каско 🚗

По материалам:
borgexpert
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