Шеринг авто через «Дія»: ответы на популярные вопросы — Finance.ua

Шеринг авто через «Дія»: ответы на популярные вопросы Сегодня 10:08 — Личные финансы

Шеринг авто через «Дія»: ответы на популярные вопросы

С момента запуска шеринга авто через «Дія» украинцы более 168 тысяч раз воспользовались услугой. Более 83% граждан, шерящих авто онлайн, делают это через приложение «Дія». За это время при помощи приложения шеринг отменили 2,6 тыс. раз.

Об этом сообщила пресс-служба «Ді».

Какие документы в «Дія» нужно иметь для шеринга авто

Владелец транспортного средства должен добавить в приложение свидетельство о регистрации авто, ID-карту или загранпаспорт и создать Дія.Підпис.

Надлежащий пользователь должен иметь в «Дія» то же самое, только вместо документа на машину необходимо водительское удостоверение соответствующей категории.

Надлежащий пользователь получит техпаспорт в течение 24 часов после шеринга.

«Дія» отправит ваше заявление Главному сервисному центру МВД для автоматической проверки. Когда информация подтянется в реестр, вы получите уведомление. А техпаспорт появится у надлежащего пользователя среди документов", — рассказали разработчики.

Отменить шеринг можно в любой момент, для этого необходимо выполнить следующие шаги:

В «Дія» «отменить» надлежащего пользователя в меню техпаспорта или перейдите по маршруту «Услуги» — «Шеринг авто» — «Отмена шеринга». Проверить данные в сформированном заявлении об отмене и подписать его.

После этого владелец и надлежащий пользователь получат уведомление о результате. Техпаспорт исчезнет из списка документов в приложении надлежащего пользователя.

У разработчиков часто спрашивают, может ли надлежащий пользователь уехать за границу или можно ли пошерить авто одновременно нескольким людям. В обоих случаях ответ отрицательный. Ведь шеринг через «Дія» работает только на территории Украины, а на автомобиль можно назначить только одного пользователя.

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