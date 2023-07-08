Шеринг авто через «Дія»: ответы на популярные вопросы — Finance.ua

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Шеринг авто через «Дія»: ответы на популярные вопросы

Личные финансы
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Шеринг авто через «Дія»: ответы на популярные вопросы
Шеринг авто через «Дія»: ответы на популярные вопросы
С момента запуска шеринга авто через «Дія» украинцы более 168 тысяч раз воспользовались услугой. Более 83% граждан, шерящих авто онлайн, делают это через приложение «Дія». За это время при помощи приложения шеринг отменили 2,6 тыс. раз.
Об этом сообщила пресс-служба «Ді».

Какие документы в «Дія» нужно иметь для шеринга авто

Владелец транспортного средства должен добавить в приложение свидетельство о регистрации авто, ID-карту или загранпаспорт и создать Дія.Підпис.
Надлежащий пользователь должен иметь в «Дія» то же самое, только вместо документа на машину необходимо водительское удостоверение соответствующей категории.
Надлежащий пользователь получит техпаспорт в течение 24 часов после шеринга.
«Дія» отправит ваше заявление Главному сервисному центру МВД для автоматической проверки. Когда информация подтянется в реестр, вы получите уведомление. А техпаспорт появится у надлежащего пользователя среди документов", — рассказали разработчики.

Отменить шеринг можно в любой момент, для этого необходимо выполнить следующие шаги:

  1. В «Дія» «отменить» надлежащего пользователя в меню техпаспорта или перейдите по маршруту «Услуги» — «Шеринг авто» — «Отмена шеринга».
  2. Проверить данные в сформированном заявлении об отмене и подписать его.
После этого владелец и надлежащий пользователь получат уведомление о результате. Техпаспорт исчезнет из списка документов в приложении надлежащего пользователя.
У разработчиков часто спрашивают, может ли надлежащий пользователь уехать за границу или можно ли пошерить авто одновременно нескольким людям. В обоих случаях ответ отрицательный. Ведь шеринг через «Дія» работает только на территории Украины, а на автомобиль можно назначить только одного пользователя.
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По материалам:
Finance.ua
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