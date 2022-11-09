Выезд за границу на авто: базовые правила для водителей при въезде в Европу — Finance.ua

Выезд за границу на авто: базовые правила для водителей при въезде в Европу Сегодня 09:02 — Личные финансы

Выезд за границу на авто: базовые правила для водителей при въезде в Европу

В поисках безопасного места для себя и своих семей украинцы часто выезжают за границу на своих автомобилях. Портал visitukraine составил перечень документов и дал несколько советов, которые пригодятся при пересечении границы на авто.

Так, при пересечении государственной границы на автомобиле вам необходимо иметь при себе следующие документы:

водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам;

документ о регистрации транспортного средства (технический паспорт), содержащий личную информацию на кириллице и на латинице;



опознавательный знак Украины на авто (UA);



государственный номерной знак на автомобили. Имейте в виду: если на вашем авто установлен индивидуальный номерной знак, он будет считаться действительным только на территории Украины. Пересечь границу вы имеете право только на государственных номерах.

Если вы не являетесь владельцем авто, но собираетесь пересекать на нем границу, вам необходимо иметь при себе один из следующих документов:

доверенность на право вождения авто с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;

временный регистрационный талон на право управления автомобилем;



технический паспорт на автомобиль. Как известно, в приложении «Дія» заработала функция шеринга авто, с помощью которой вы можете поделиться техпаспортом вашего автомобиля с другим человеком в несколько кликов. Это удобно, когда машину используют несколько членов семьи (например, муж и жена).



Как передать техпаспорт через «Дія»

Для шеринга документов на авто через программу нужно сделать несколько шагов:

Обновить сервис по необходимости; в разделе «Услуги» можно найти «Шеринг автомобиля». Выбрать нужный пункт меню: поделиться автомобилем или отправить запрос на техпаспорт другому человеку. Выбрать автомобиль, которым вы хотите поделиться.

Указать срок, на который технический паспорт от вашего автомобиля будет доступен в «Дія» для другого человека.

Указать свои контактные данные или проверить, если они автоматически подтянулись через BankID.

Указать место жительства.

Проверить заявление и отправить запрос на данные человека, с которым вы хотите поделиться техпаспортом.

Показать QR-код или отправить ссылку на запрос человеку, которому передается техпаспорт (если он находится не рядом с вами).

Пользователь подтверждает запрос, добавляет контактные данные и подписывает заявление с помощью программы. Подписать заявление с помощью «Дія. Підпис» и отправить в сервисный центр МВД.



Если владелец авто находится за границей, доверенность на вождение машины третьим лицом можно оформить в посольстве/консульстве Украины или у нотариуса в стране пребывания. Такая доверенность обязательно должна быть апостилирована, переведена на украинский и заверена украинским нотариусом. Присутствие человека, на которого оформляется доверенность, не обязательно.

«Зимние» правила для водителей Европы

Украинские водители привыкли к ежегодному процессу: с наступлением первых холодов нужно «переобувать» свой автомобиль в зимние шины. Закон не имеет четко установленных сроков, когда водители должны менять колеса, и разработанной системы штрафов за отсутствие зимней резины.

Кабинет Министров Украины должен был разработать и утвердить соответствующие правила в 2022 году, но помешала война. Поэтому этой зимой украинские водители соблюдают уже привычные правила: как только средняя температура опустится до 7 градусов — пора устанавливать зимние шины.

В странах Европы также не существует единого закона о замене колес. Каждая страна регулирует правила самостоятельно, основываясь на географическом положении и особенностях климата.

Страны Европы, где установка зимней резины обязательна

В некоторых странах Европы на уровне закона существуют четкие обязательные для всех водителей сроки замены шин на зимние.

Северная Европа

Финляндия. Все транспортные средства должны быть оснащены шинами с маркировкой 3PMSF, POR или шипованными шинами в период с 1 ноября по 31 марта.

Латвия, Эстония и Литва. Установка зимних шин M+S для автомобилей массой менее 3,5 т обязательна в период с 1 декабря по 1 марта в Латвии и Эстонии, и в период с 1 ноября по 1 апреля в Литве.



Установка зимних шин M+S для автомобилей массой менее 3,5 т обязательна в период с 1 декабря по 1 марта в Латвии и Эстонии, и в период с 1 ноября по 1 апреля в Литве. Норвегия, Швеция и Исландия. Все транспортные средства массой более 3,5 т должны перейти на зимние шины в период с 15 ноября по 31 марта в Норвегии, и в период с 1 ноября по 14 апреля в Швеции и Исландии.



Западная Европа

Австрия. Передвижение на зимних шинах по стране является особенным в период с 1 ноября по 15 апреля. Для передвижения по заснеженным и оледеневшим дорогам обязательно нужно использовать цепи противоскольжения и две шины ведущей оси. Также отмечается, что в случае несоблюдения данных требований водителю грозит штраф в сумме 60 евро, а если при этом он подвергает других участников дорожного движения опасности, штраф будет увеличен до 5000 евро.

Передвижение на зимних шинах по стране является особенным в период с 1 ноября по 15 апреля. Для передвижения по заснеженным и оледеневшим дорогам обязательно нужно использовать цепи противоскольжения и две шины ведущей оси. Также отмечается, что в случае несоблюдения данных требований водителю грозит штраф в сумме 60 евро, а если при этом он подвергает других участников дорожного движения опасности, штраф будет увеличен до 5000 евро. Люксембург. Установка зимних шин обязательна в период с 1 декабря по 31 марта. При этом скорость транспортного средства на таких шинах не должна превышать 60 км/ч в черте города и 90 км/ч на автомагистрали.



Установка зимних шин обязательна в период с 1 декабря по 31 марта. При этом скорость транспортного средства на таких шинах не должна превышать 60 км/ч в черте города и 90 км/ч на автомагистрали. Франция. В горных районах страны — в Альпах, Пиренеях, Вогези, горе Юра и Центральном массиве — все без исключения авто должны использовать шины SPMSF в период с 1 ноября по 31 марта. Пренебрежение данным законом может наказываться штрафом в размере 135 евро.



Центральная Европа

Германия. При передвижении по льду, снегу или мокрому снегу со льдом все транспортные средства должны быть оснащены шинами с маркировкой М+S или иметь горный символ со снежинкой. Законом не предусмотрены точные даты установления зимней резины, но за управление автомобилем на не соответствующей резине зимой предусмотрены штрафы от 60 евро.

При передвижении по льду, снегу или мокрому снегу со льдом все транспортные средства должны быть оснащены шинами с маркировкой М+S или иметь горный символ со снежинкой. Законом не предусмотрены точные даты установления зимней резины, но за управление автомобилем на не соответствующей резине зимой предусмотрены штрафы от 60 евро. Словения. Зимние шины должны быть установлены хотя бы на ведущей оси в период с 15 ноября по 15 марта.

Зимние шины должны быть установлены хотя бы на ведущей оси в период с 15 ноября по 15 марта. Чехия. Передвижение на зимней резине обязательно в соответствующих дорожных условиях или на участках с особыми знаками в период с 1 ноября по 31 марта.

Передвижение на зимней резине обязательно в соответствующих дорожных условиях или на участках с особыми знаками в период с 1 ноября по 31 марта. Словакия. Водители грузовиков массой более 3,5 т обязаны установить на ведущие оси зимние шины M+S с глубиной протектора не менее 3 мм в период с 15 ноября по 31 марта.



Юго-Восточная и Южная Европа

Черногория. На дорогах, обозначенных Министерством общественного порядка, передвижение на зимних шинах или на шинах с маркировкой М+S является обязательным в период с ноября по апрель.

На дорогах, обозначенных Министерством общественного порядка, передвижение на зимних шинах или на шинах с маркировкой М+S является обязательным в период с ноября по апрель. Сербия. Шины с маркировкой M+S с минимальной глубиной протектора 4 мм обязательны в период с ноября по апрель.



Шины с маркировкой M+S с минимальной глубиной протектора 4 мм обязательны в период с ноября по апрель. Хорватия. Передвижение на зимних шинах обязательно в период с 15 ноября по 15 апреля.



Передвижение на зимних шинах обязательно в период с 15 ноября по 15 апреля. Босния и Герцеговина, Румыния. Зимние шины обязательны для автомобилей массой более 3,5 т в период с ноября по апрель.



Зимние шины обязательны для автомобилей массой более 3,5 т в период с ноября по апрель. Болгария. Автомобили должны быть оснащены зимней резиной или шинами с глубиной протектора более 4 мм в период с 15 ноября по 1 марта. Цепи противоскольжения должны находиться в машине с 1 ноября по 31 марта.



Автомобили должны быть оснащены зимней резиной или шинами с глубиной протектора более 4 мм в период с 15 ноября по 1 марта. Цепи противоскольжения должны находиться в машине с 1 ноября по 31 марта. Италия. Зимние шины обязательны только для одной провинции — Южный Тироль, в период с 15 октября по 15 апреля. В некоторых регионах Европы водители обязаны устанавливать цепи против скольжения. Обычно это регулируется посредством соответствующих дорожных знаков.

В некоторых странах, например в Польше, Молдове или Швейцарии, установка зимних шин не регулируется законом, но существуют соответствующие рекомендации по безопасности участников дорожного движения. Следует помнить также, что в некоторых странах запрещена установка шин с шипами.

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