Топ-20 подержанных авто из-за рубежа в октябре — Finance.ua

Топ-20 подержанных авто из-за рубежа в октябре
В течение октября украинцы зарегистрировали только 15,3 тысячи подержанных машин, импортированных из-за границы. Таким образом, показатели второго месяца осени оказались худшими в 2022 году, если не учитывать кризисный март, когда большинство государственных учреждений и сервисов не работали в результате начала полномасштабной войны в Украине.
Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.
Причинами такого падения ввоза машин из-за границы стали отмена так называемого нулевого растаможивания, экономический кризис и изменение курса валют, а также подорожание автомобилей за рубежом.
Самые популярные бренды среди импортных автомобилей с пробегом
Как и среди внутренних перепродаж, рейтинг «свежепригнанных» подержанных легковушек возглавил бренд Volkswagen. Таких автомобилей в октябре зарегистрировали 2,7 тысячи, что составило 17,7% от общего количества.
Второе место занял бренд Renault, доля которого выросла до 9,3%. На третьем месте разместился Ford (доля 8,1%), а на четвертом — Nissan (6,2%). На пятое место с шестого поднялась Skoda с долей 5,8%.
Из американских брендов в топ-20 остались Jeep на 10 месте, а также Tesla, оказавшаяся на 17 месте. Временная остановка работы морских портов Украины отрицательно сказывается на этом сегменте импортных автомобилей.
Самые популярные модели подержанных авто из-за границы
Чаще всего в октябре украинцы из-за границы привозили подержанные Volkswagen Golf (787 шт.). На втором месте разместился Volkswagen Passat (688 шт.), а на третьем — Renault Megane (572 шт.).
Четвертую строчку заняла Skoda Octavia (563 шт.), а пятую — Renault Scenic (411 шт.).
Сравнивая список самых популярных моделей октября с рейтингами прошлых месяцев, можно утверждать, что предпочтения украинцев стабилизировались, а устоявшиеся тренды присутствуют на рынке даже в условиях войны.
В целом октябрьский топ-20 самых популярных подержанных легковушек из-за границы выглядит так:
- Volkswagen Golf — 787 шт.
- Volkswagen Passat — 688 шт.
- Renault Megane — 572 шт.
- Skoda Octavia — 563 шт.
- Renault Scenic — 411 шт.
- Ford Focus — 353 шт.
- Nissan Leaf — 262 шт.
- Ford Fusion — 261 шт.
- Audi A4 — 237 шт.
- Volkswagen Tiguan — 237 шт.
- Nissan Rogue — 229 шт.
- Nissan Qashqai — 224 шт.
- Skoda Fabia — 221 шт.
- Volkswagen Touran — 219 шт.
- Volkswagen Jetta — 215 шт.
- Opel Astra — 201 шт.
- BMW 3 Series — 187 шт.
- Ford Kuga — 185 шт.
- Opel Zafira — 176 шт.
- Audi Q5 — 166 шт.
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