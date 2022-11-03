Топ-20 подержанных авто из-за рубежа в октябре — Finance.ua

Топ-20 подержанных авто из-за рубежа в октябре Сегодня 20:02 — Личные финансы

Топ-20 подержанных авто из-за рубежа в октябре

В течение октября украинцы зарегистрировали только 15,3 тысячи подержанных машин, импортированных из-за границы. Таким образом, показатели второго месяца осени оказались худшими в 2022 году, если не учитывать кризисный март, когда большинство государственных учреждений и сервисов не работали в результате начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

Причинами такого падения ввоза машин из-за границы стали отмена так называемого нулевого растаможивания, экономический кризис и изменение курса валют, а также подорожание автомобилей за рубежом.

Самые популярные бренды среди импортных автомобилей с пробегом

Как и среди внутренних перепродаж, рейтинг «свежепригнанных» подержанных легковушек возглавил бренд Volkswagen. Таких автомобилей в октябре зарегистрировали 2,7 тысячи, что составило 17,7% от общего количества.

Второе место занял бренд Renault, доля которого выросла до 9,3%. На третьем месте разместился Ford (доля 8,1%), а на четвертом — Nissan (6,2%). На пятое место с шестого поднялась Skoda с долей 5,8%.

Инфографика: eauto.org.ua

Из американских брендов в топ-20 остались Jeep на 10 месте, а также Tesla, оказавшаяся на 17 месте. Временная остановка работы морских портов Украины отрицательно сказывается на этом сегменте импортных автомобилей.

Самые популярные модели подержанных авто из-за границы

Чаще всего в октябре украинцы из-за границы привозили подержанные Volkswagen Golf (787 шт.). На втором месте разместился Volkswagen Passat (688 шт.), а на третьем — Renault Megane (572 шт.).

Четвертую строчку заняла Skoda Octavia (563 шт.), а пятую — Renault Scenic (411 шт.).

Сравнивая список самых популярных моделей октября с рейтингами прошлых месяцев, можно утверждать, что предпочтения украинцев стабилизировались, а устоявшиеся тренды присутствуют на рынке даже в условиях войны.

В целом октябрьский топ-20 самых популярных подержанных легковушек из-за границы выглядит так:

Volkswagen Golf — 787 шт. Volkswagen Passat — 688 шт. Renault Megane — 572 шт. Skoda Octavia — 563 шт. Renault Scenic — 411 шт. Ford Focus — 353 шт. Nissan Leaf — 262 шт. Ford Fusion — 261 шт. Audi A4 — 237 шт. Volkswagen Tiguan — 237 шт. Nissan Rogue — 229 шт. Nissan Qashqai — 224 шт. Skoda Fabia — 221 шт. Volkswagen Touran — 219 шт. Volkswagen Jetta — 215 шт. Opel Astra — 201 шт. BMW 3 Series — 187 шт. Ford Kuga — 185 шт. Opel Zafira — 176 шт. Audi Q5 — 166 шт.

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