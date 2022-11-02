Вторичный рынок авто сократился на 15% в октябре. Цены на самые популярные модели — Finance.ua

Вторичный рынок авто сократился на 15% в октябре. Цены на самые популярные модели Сегодня 21:02 — Личные финансы

Вторичный рынок авто сократился на 15% в октябре. Цены на самые популярные модели

В прошлом месяце объем вторичного рынка автомобилей в Украине снизился на около 15%, до 69 300 автомобилей против более 79 тыс. в сентябре. Самым популярным брендом в Украине остается Volkswagen, а моделью — Volkswagen Passat.

Об этом сообщает Аuto.ria.

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В октябре бренд Volkswagen (8652 проданные подержанные машины) сумел сильно оторваться от того, кто занимает вторую строчку в рейтинге самых популярных авто в Украине — ВАЗа (4410 ед.).

Также в пятерку марок вошли Renault, Toyota и Skoda.

Инфографика: Аuto.ria

В то же время в разрезе конкретных моделей наиболее продаваемой остается Volkswagen Passat с показателем 2490 ед. в месяц. В целом за месяц первые строчки топ-15 почти не изменились. Однако вырос спрос на Toyota Camry, Mercedes-Benz E-Class и Volkswagen Jetta. В свою очередь, свои позиции потеряли Skoda Fabia, Opel Astra, BMW 3 Series, Hyundai Sonata и Renault Scenic.

Рейтинг из десяти самых популярных авто на вторичном рынке октября выглядит так:

Volkswagen Passat — 2490 авто, средняя цена — $10 700;

Daewoo Lanos — 2390 ед., 2700 долларов;

Skoda Octavia — 2010 ед, 6500 долларов;

Volkswagen Golf — 1990 ед., $4100;

Renault Megane — 1170 автомобилей, $8000;

Ford Focus — 1060 автомобилей, $5500;

BMW 5 Series — 990 авто, $16 200;

Toyota Camry — 940, 9700 долларов;

Chevrolet Aveo — 930, 4200 долларов;

Skoda Fabia — 900 автомобилей, $5000.

УБР По материалам:

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