В Украине снизились продажи новых авто: какие марки и модели пользуются спросом — Finance.ua

В Украине снизились продажи новых авто: какие марки и модели пользуются спросом Сегодня 21:03 — Технологии&Авто

В Украине снизились продажи новых авто: какие марки и модели пользуются спросом

В октябре украинцы приобрели 3,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8% меньше, чем за сентябрь, и в 2,5 раза (на 61%) меньше, чем в октябре 2021 года. Такую статистику приводит ассоциация «Укравтопром».

Какие новые автомобили покупают чаще всего

Лидерские позиции на украинском рынке сохраняет Toyota . В прошлом месяце продано 665 авто японской марки, что примерно в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

. В прошлом месяце продано 665 авто японской марки, что примерно в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Второе место занимает Skoda (326 авто, −3% к 2021 году).

На третье поднялись после падения в сентябре Renault (270 шт., −71%).

Улучшили свои показатели и попали в пятерку лидеров Kia (269 авто, −60%) и Mercedes-Benz (230 шт., −17%).



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Самый популярный автомобиль в Украине — по-прежнему кроссовер Toyota RAV4. В октябре его выбрали 300 покупателей.

Всего за 9 месяцев 2022 года в Украине продано 30,9 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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