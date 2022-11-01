В Украине снизились продажи новых авто: какие марки и модели пользуются спросом — Finance.ua
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В Украине снизились продажи новых авто: какие марки и модели пользуются спросом

Технологии&Авто
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В Украине снизились продажи новых авто: какие марки и модели пользуются спросом
В Украине снизились продажи новых авто: какие марки и модели пользуются спросом
В октябре украинцы приобрели 3,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8% меньше, чем за сентябрь, и в 2,5 раза (на 61%) меньше, чем в октябре 2021 года. Такую статистику приводит ассоциация «Укравтопром».

Какие новые автомобили покупают чаще всего

  • Лидерские позиции на украинском рынке сохраняет Toyota. В прошлом месяце продано 665 авто японской марки, что примерно в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
  • Второе место занимает Skoda (326 авто, −3% к 2021 году).
  • На третье поднялись после падения в сентябре Renault (270 шт., −71%).
  • Улучшили свои показатели и попали в пятерку лидеров Kia (269 авто, −60%) и Mercedes-Benz (230 шт., −17%).
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Самый популярный автомобиль в Украине — по-прежнему кроссовер Toyota RAV4. В октябре его выбрали 300 покупателей.
Всего за 9 месяцев 2022 года в Украине продано 30,9 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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По материалам:
Finance.ua
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