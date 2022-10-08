Топ-10 моделей новых легковых автомобилей на украинском рынке — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Топ-10 моделей новых легковых автомобилей на украинском рынке

Фондовый рынок
21
Как уже сообщал Укравтопром, в сентябре на рынке новых легковых автомобилей было зарегистрировано 3,4 тыс. продаж. По отношению к предыдущему месяцу рынок новых легковушек вырос на 16%, но по сравнению с сентябрем 2021 года продажи сократились почти в три раза.
Бестселлером в сентябре на рынке новых авто стал кроссовер Toyota Rav-4, в активе которого 305 регистраций в месяц.
ТОП-10 сентябрьского рейтинга моделей новых:
  1. Toyota Rav-4 — 305 шт.;
  2. Mitsubishi Outlander — 167 шт.;
  3. Kia Sportage — 155 шт.;
  4. Toyota Land Cruiser Prado — 139 шт.;
  5. Skoda Kodiaq — 134 шт.;
  6. Renault Duster — 123 шт.;
  7. Hyundai Tucson — 121 шт.;
  8. BMW X5 — 113 шт.;
  9. Toyota Camry — 113 шт.;
  10. Volkswagen ID.4 — 98 шт.;
  11. Mercedes-Benz GLE — 87 шт..
Что касается автомобильных брендов, то первенство на рынке продолжает удерживать Toyota. За месяц в Украине было зарегистрировано 673 новых машины этой японской марки. На втором месте расположилась Skoda, на третьем — Hyundai.

Справка Finance.ua:

  • Во время временной оккупации многие украинцы потеряли водительские удостоверения и технические паспорта на автомобили. Однако их можно восстановить после деоккупации, рассказали в Министерстве внутренних дел.
  • Если у вас нет электронного варианта водительского удостоверения или техпаспорта в приложении «Дія», вы все равно можете восстановить традиционные экземпляры. Эти документы находятся в реестре с 2013 года, а в сервисных центрах есть документы с 2008 года. То есть сначала вы восстанавливаете бумажные варианты, а затем оформляете цифровые в «Дія».
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

По материалам:
mmr.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.