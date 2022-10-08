Топ-10 моделей новых легковых автомобилей на украинском рынке — Finance.ua

Топ-10 моделей новых легковых автомобилей на украинском рынке Сегодня 21:23 — Фондовый рынок

Как уже сообщал Укравтопром, в сентябре на рынке новых легковых автомобилей было зарегистрировано 3,4 тыс. продаж. По отношению к предыдущему месяцу рынок новых легковушек вырос на 16%, но по сравнению с сентябрем 2021 года продажи сократились почти в три раза.

Бестселлером в сентябре на рынке новых авто стал кроссовер Toyota Rav-4, в активе которого 305 регистраций в месяц.

ТОП-10 сентябрьского рейтинга моделей новых:

Toyota Rav-4 — 305 шт.; Mitsubishi Outlander — 167 шт.; Kia Sportage — 155 шт.; Toyota Land Cruiser Prado — 139 шт.; Skoda Kodiaq — 134 шт.; Renault Duster — 123 шт.; Hyundai Tucson — 121 шт.; BMW X5 — 113 шт.; Toyota Camry — 113 шт.; Volkswagen ID.4 — 98 шт.; Mercedes-Benz GLE — 87 шт..

Что касается автомобильных брендов, то первенство на рынке продолжает удерживать Toyota. За месяц в Украине было зарегистрировано 673 новых машины этой японской марки. На втором месте расположилась Skoda, на третьем — Hyundai.

Справка Finance.ua:

Во время временной оккупации многие украинцы потеряли водительские удостоверения и технические паспорта на автомобили. Однако их можно восстановить после деоккупации, рассказали в Министерстве внутренних дел.

Если у вас нет электронного варианта водительского удостоверения или техпаспорта в приложении «Дія», вы все равно можете восстановить традиционные экземпляры. Эти документы находятся в реестре с 2013 года, а в сервисных центрах есть документы с 2008 года. То есть сначала вы восстанавливаете бумажные варианты, а затем оформляете цифровые в «Дія».

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