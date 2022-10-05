Як відновити документи автомобілістам на деокупованих територіях — Finance.ua

Як відновити документи автомобілістам на деокупованих територіях Вчора 06:48 — Технології&Авто

Як відновити документи автомобілістам на деокупованих територіях

Під час тимчасової окупації багато українців втратили водійські посвідчення та технічні паспорти на автомобілі. Втім, їх можна поновити після деокупації, розповіли в Міністерстві внутрішніх справ.

Якщо у вас немає електронного варіанта посвідчення водія або техпаспорта в додатку «‎Дія», ви все одно можете відновити традиційні екземпляри. Ці документи є у реєстрі з 2013 року, а у сервісних центрах є документи з 2008 року. Тобто спочатку ви відновлюєте паперові варіанти, а потім оформлюєте цифрові в «Дії».

Куди звертатися? Для відновлення посвідчення водія слід звернутися до найближчого сервісного центру, надавши паспорт та ідентифікаційний код.

Для відновлення технічного паспорта на автомобіль необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та документ на автомобіль.

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Вже цього ж дня ви отримаєте дублікат техпаспорта.

У разі викрадення транспортно засобу або його втрати передбачено так звану процедуру вибракування. Якщо господар хоче зняти автомобіль з реєстрації за втратою або викраденням, він повинен звернутися до сервісного центру з паспортом, ідентифікаційним кодом та свідоцтвом про реєстрацію ТЗ. Власнику також доведеться написати заяву в поліцію про викрадення машини.

MMR За матеріалами:

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