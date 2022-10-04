ПриватБанк відновив сервіс автоматичного сповіщення та сплати штрафів ПДР — Finance.ua
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ПриватБанк відновив сервіс автоматичного сповіщення та сплати штрафів ПДР

Особисті фінанси
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ПриватБанк відновив сервіс автоматичного сповіщення та сплати штрафів ПДР
ПриватБанк відновив сервіс автоматичного сповіщення та сплати штрафів ПДР
ПриватБанк відновив роботу сервісу автоматичного сповіщення та швидкого пошуку штрафів за порушення ПДР.
Про це повідомила пресслужба банку.
Як зазначається, з початку війни сервіс був недоступний з міркувань безпеки — державні реєстри певний час були відключені, зараз робота реєстрів поновлена.
«Якщо порушення ПДР було зафіксовано автоматично, завдяки сервісу банку ви будете завжди вчасно проінформовані про штрафи пуш повідомленням та зможете сплатити штраф в один клік за допомогою будь-якої карти ПриватБанку», — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, ПриватБанк з 1 жовтня збільшив тариф за надсилання міжнародних P2P-переказів із гривневих карток на міжнародні до 4% (з 2%). Додамо, що Національний банк України з 5 жовтня повертає заборону на Р2Р-перекази за гривневими платіжними картками українських банків на картки іноземних банків.

Довідка Finance.ua:

  • ПриватБанк долучився до групи із майже трьох десятків українських банків, які дозволяють фізичним особам відкривати валютні депозити за гривню;
  • також банк дозволив інвестувати в ОВДП через Приват24 від 50 тис. грн. Раніше мінімальний внесок був удвічі більшим.

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За матеріалами:
Finance.ua
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