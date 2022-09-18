ПриватБанк зменшив мінімальну суму інвестицій в ОВДП — Finance.ua

ПриватБанк зменшив мінімальну суму інвестицій в ОВДП 18.09.2022, 15:37 — Валюта

ПриватБанк дозволив інвестувати в ОВДП через Приват24 від 50 тис. грн. Раніше мінімальний внесок був удвічі більшим.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

«Відсьогодні ПриватБанк зробив більш доступною купівлю державних цінних паперів в Приват24 — відтепер таку можливість мають клієнти, які готові зробити внесок не менше 50 тисяч гривень», — сказано в повідомленні.

Купувати військові ОВДП можна в режимі онлайн на сайті Приват24

Як це зробити

Зайти на сайт Приват24 (у мобільній версії така опція відсутня). У розділі «Послуги» знайти меню «Цінні папери» й обрати ОВДП. Заповнити запропоновану форму та підписати за допомогою електронного підпису (ЕЦП/КЕП) документи щодо відкриття рахунку в цінних паперах та придбання паперів.

Також в Приват24 можна побачити залишки придбаних ОВДП, переглядати операції з ОВДП (виписки) за обраний період часу та контролювати свій портфель в цінних паперах, у т.ч. надходження купонних платежів та грошових коштів за погашення ОВДП.

Детальна інструкція з купівлі ОВДП через Приват24:

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