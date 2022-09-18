ПриватБанк зменшив мінімальну суму інвестицій в ОВДП — Finance.ua

ПриватБанк зменшив мінімальну суму інвестицій в ОВДП
ПриватБанк дозволив інвестувати в ОВДП через Приват24 від 50 тис. грн. Раніше мінімальний внесок був удвічі більшим.
Про це повідомила пресслужба фінустанови.
«Відсьогодні ПриватБанк зробив більш доступною купівлю державних цінних паперів в Приват24 — відтепер таку можливість мають клієнти, які готові зробити внесок не менше 50 тисяч гривень», — сказано в повідомленні.
Купувати військові ОВДП можна в режимі онлайн на сайті Приват24.
Як це зробити
- Зайти на сайт Приват24 (у мобільній версії така опція відсутня).
- У розділі «Послуги» знайти меню «Цінні папери» й обрати ОВДП.
- Заповнити запропоновану форму та підписати за допомогою електронного підпису (ЕЦП/КЕП) документи щодо відкриття рахунку в цінних паперах та придбання паперів.
Також в Приват24 можна побачити залишки придбаних ОВДП, переглядати операції з ОВДП (виписки) за обраний період часу та контролювати свій портфель в цінних паперах, у т.ч. надходження купонних платежів та грошових коштів за погашення ОВДП.
Детальна інструкція з купівлі ОВДП через Приват24:
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