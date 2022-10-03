ПриватБанк вдвічі збільшив комісію за переказ грошей за кордон — Finance.ua
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ПриватБанк вдвічі збільшив комісію за переказ грошей за кордон

Фондовий ринок
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Державний ПриватБанк з 1 жовтня збільшив тариф за надсилання міжнародних P2P-переказів із гривневих карток на міжнародні до 4% (з 2%).
Про це повідомили у банку.
З 1 жовтня ми вимушені тимчасово підвищити тарифи на деякі види міжнародних переказів. Це вимушений крок для запобігання спекуляції на різниці курсів. Крім того, зросла собівартість доставки валюти до відділень. Зверніть увагу, що всі українці можуть безкоштовно отримати переказ на гривневі рахунки.
— сказано в повідомленні.

За якими переказами змінюються тарифи з 1 жовтня 2022 р:

1. Надсилання міжнародних P2P-переказів із гривневих карток на закордонні картки.
2. Зарахування міжнародних P2P-переказів на валютні картки.
3. Зарахування SWIFT-переказів на валютні картки, зокрема й від міжнародних компаній.
Які тарифи змінилися на надсилання міжнародного P2P-переказу з гривневих карток на закордонні картки
Було: Надсилання міжнародних P2P-переказів із гривневих карток на закордонні картки — 2% (min 50 грн).
Стало: Надсилання міжнародних P2P-переказів із гривневих карток на закордонні картки — 4% (min 50 грн).
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Які тарифи змінилися за зарахування міжнародних переказів/платежів
Було:
На гривневі картки/рахунки:
  • міжнародні P2P-перекази — 0,5%;
  • SWIFT-перекази та валютні виплати від міжнародних компаній — до 0,5%.
На валютну картку:
  • міжнародні P2P-перекази:- через Приват24 із закордонної картки на картку ПриватБанку — 0,5%;
  • через сервіси не ПриватБанку — 0,5%;
  • SWIFT-перекази та валютні виплати від міжнародних компаній — 0,5%;
Стало:
  • міжнародні P2P-перекази: через Приват24 із закордонної картки на картку ПриватБанку — 0,5%;
  • через сервіси не ПриватБанку — 2%;
  • SWIFT-перекази та валютні виплати від міжнародних компаній — 1%.
Таке рішення пов’язане зі складнощами логістичного доставляння, закупівлі валюти, а також спекуляціями на різниці курсів із боку певних клієнтів — зазначили в банку.
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За матеріалами:
Finance.ua
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