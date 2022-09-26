ПриватБанк дозволив купівлю валюти онлайн під депозити — Finance.ua
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ПриватБанк дозволив купівлю валюти онлайн під депозити

Кредит&Депозит
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Найбільший банк — ПриватБанк — долучився до групи із майже трьох десятків українських банків, які дозволяють фізичним особам відкривати валютні депозити за гривню.
ПриватБанк додав нову опцію в інтернет-банкінг та мобільний застосунок Приват24 (його потрібно оновити до останньої версії).
ПриватБанк розміщує строкові депозити на строк від 3 місяців під 0,01% (НБУ дозволяє розміщення на суму до 50 тис. грн на місяць).
Розміщення депозитів відбувається за картковим курсом ПриватБанку — 37,4532 грн/$. Тобто максимальна сума депозиту має становити $1335 — мінімальна $2.
Цю послугу серед державних банків також надають Укргазбанк та Укрексімбанк, серед великих іноземних та приватних банків А-Банк, Альфа-Банк, Креді Агріколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, банк «Південний», Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Універсал Банк.
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За матеріалами:
Finance.ua
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