Прийшов чужий штраф за порушення ПДР: як це виправити — Finance.ua

Прийшов чужий штраф за порушення ПДР: як це виправити Сьогодні 08:37 — Особисті фінанси

Прийшов чужий штраф за порушення ПДР: як це виправити

За порушення правил дорожнього руху відповідальність має нести не власник авто, а той, хто перебував за кермом. Це стосується і штрафів. Часто автовласники передають свої транспортні засоби в користування іншим особам, але не право на рухоме майно. Це означає, що коли засобами автоматичної фіксації буде встановлено перевищення швидкості, за це відповідатиме саме власник цього транспортного засобу.

Про це повідомила пресслужба Головного Сервісного центру МВС.

Уявимо: автовласник продав свою автівку, але без оформлення офіційного договору купівлі-продажу, або ж передав у тимчасове користування іншій особі. Згодом йому починають приходити штрафи за порушення ПДР, які він не вчиняв. Що робити в таких ситуаціях? Звісно, необхідно призначити належного користувача, або ж, як кажуть водії — «пошерити» авто.

Належний користувач — це фізична особа, яка на законних підставах керує транспортним засобом, який їй не належить. Тобто і за порушення ПДР відповідатиме саме керманич, а не власник авто.

Як оформити належного користувача

Призначити належного користувача можна у будь-якому зручному сервісному центрі МВС, у Кабінеті водія або застосунку Дія.

Аби пошерити авто онлайн, у Кабінеті водія у власника має відображатись свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. У кандидата на належного користувача — посвідчення водія відповідної категорії. Для оформлення заявки необхідно внести електронні адреси й номери телефонів учасників угоди, а також ідентифікаційний код майбутнього належного користувача. При цьому і власник, і водій можуть оформлювати документи на відстані завдяки цифровим підписам.

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Крім того, у застосунку Дія, окрім свідоцтва про реєстрацію та посвідчення водія, потрібно мати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт та авторизуватися. Після погодження заявки, у цифрових документах належного користувача з’являється свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Термін шерингу авто визначається самостійно. Також цей статус може достроково скасувати як водій, так і власник.

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