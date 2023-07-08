Шеринг авто через Дію: відповіді на популярні питання — Finance.ua

Шеринг авто через Дію: відповіді на популярні питання Сьогодні 10:08 — Особисті фінанси

Шеринг авто через Дію: відповіді на популярні питання

З моменту запуску шерингу авто через «Дію» українці понад 168 тисяч разів скористалися послугою. Понад 83% громадян, які шерять авто онлайн, роблять це через застосунок «Дія». За цей час за допомого додатку шеринг скасували 2,6 тис. разів.

Про це повідомила пресслужба «Дії».

Які документи в «Дії» потрібно мати для шерингу авто

Власник транспортного засобу має додати в застосунок свідоцтво про реєстрацію авто, ID-картку чи закордонний паспорт та створити Дія.Підпис.

Належний користувач повинен мати в «Дії» те саме, лише замість документа на машину необхідне посвідчення водія відповідної категорії.

Належний користувач отримає техпаспорт протягом 24 годин після шерингу.

«Дія» надішле вашу заяву Головному сервісному центру МВС для автоматичної перевірки. Коли інформація підтягнеться в реєстр, ви отримаєте сповіщення. А техпаспорт зʼявиться в належного користувача серед документів", — розповіли розробники.

Скасувати шеринг можна в будь-який момент, для цього потрібно виконати наступні кроки:

В «Дії» «скасувати» належного користувача в меню техпаспорта або перейдіть за маршрутом «Послуги» — «Шеринг авто» — «Скасування шерингу». Перевірити дані у сформованій заяві про скасування та підписати її.

Після цього власник і належний користувач отримають сповіщення про результат. Техпаспорт зникне з переліку документів у застосунку належного користувача.

У розробників часто запитують, чи може належний користувач виїхати за кордон або чи можна пошерити авто одночасно кільком людям. В обох випадках відповідь негативна. Адже шеринг через «Дію» працює лише на території України, а на автомобіль можна призначити лише одного користувача.

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