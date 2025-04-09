Как получить паспортные документы за границей мужчинам 18−60 лет — инструкция МВД
Украинцам за границей могут не выдать паспорт, если военно-учетные документы недействительны.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
В МВД объяснили, что мужчинам-украинцам в возрасте от 18 до 60 лет для того, чтобы получить паспортные документы за границей, необходимо обратиться в обособленный центр ГП «Документ».
«Если военно-учетные документы недействительны, работник ГП „Документ“ сообщает об отказе в оформлении паспорта. В таком случае необходимо обратиться в Министерство обороны», — говорится в сообщении.
Физически предъявлять военно-учетный документ или Резерв+ не требуется. Процесс проверки статуса воинского учета в реестре осуществляют работники центра. В случае отсутствия записи в реестре, она будет вноситься автоматически.
Напомним, Кабинет министров начал экспериментальный проект по автоматической верификации и проверке данных о призывниках, военнообязанных и резервистах. Это должно упростить оформление паспортных документов для мужчин от 18 до 60 лет, которые находятся за пределами Украины. Теперь им не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу.
Вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышев ранее заявлял, что идет работа над разрешением выдачи за границей всем мужчинам паспортов, у которых завершается срок действия документа.
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