Как получить паспортные документы за границей мужчинам 18−60 лет — инструкция МВД Сегодня 09:46 — Личные финансы

Как получить паспортные документы за границей мужчинам 18−60 лет — инструкция МВД

Украинцам за границей могут не выдать паспорт, если военно-учетные документы недействительны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

В МВД объяснили, что мужчинам-украинцам в возрасте от 18 до 60 лет для того, чтобы получить паспортные документы за границей, необходимо обратиться в обособленный центр ГП «Документ».

Инфографика: МВД

«Если военно-учетные документы недействительны, работник ГП „Документ“ сообщает об отказе в оформлении паспорта. В таком случае необходимо обратиться в Министерство обороны», — говорится в сообщении.

Физически предъявлять военно-учетный документ или Резерв+ не требуется. Процесс проверки статуса воинского учета в реестре осуществляют работники центра. В случае отсутствия записи в реестре, она будет вноситься автоматически.

Читайте также В каких случаях можно иметь два загранпаспорта — объяснение миграционной службы

Напомним, Кабинет министров начал экспериментальный проект по автоматической верификации и проверке данных о призывниках, военнообязанных и резервистах. Это должно упростить оформление паспортных документов для мужчин от 18 до 60 лет, которые находятся за пределами Украины. Теперь им не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу.

Вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышев ранее заявлял , что идет работа над разрешением выдачи за границей всем мужчинам паспортов, у которых завершается срок действия документа.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.