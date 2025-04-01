Від сьогодні чоловікам за кордоном стало простіше оформити український паспорт — Finance.ua

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Від сьогодні чоловікам за кордоном стало простіше оформити український паспорт

Особисті фінанси
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Від сьогодні чоловікам за кордоном стало простіше оформити український паспорт
Від сьогодні чоловікам за кордоном стало простіше оформити український паспорт
Кабінет міністрів розпочав експериментальний проєкт з автоматичної верифікації та перевірки даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це має спростити оформлення паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України.
Про це повідомила пресслужба Міністерства національної єдності України.
Тепер їм не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон.
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Працівники закордонних підрозділів ДП «Документ» перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік із формуванням військово-облікового документа в електронній формі.
Важливим нововведенням є те, що більше немає потреби у проходженні медкомісії. Після цього українець у визначені терміни отримає замовлений документ.
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«Завдяки цим змінам тисячі громадян, які вимушено перебувають за кордоном, зможуть оформити або оновити паспорт. Це, своєю чергою, спрощує доступ до правомірного перебування за межами країни, можливості працевлаштування, навчання, користування державними послугами та збереження зв’язку з Україною», — зазначив віцепрем’єр-міністр України — міністр національної єдності України Олексій Чернишов.
Нагадаємо, «Укрпошта» представила послугу доставки закордонних паспортів у 134 країни світу за фіксованою ціною 6 доларів плюс 10 грн ПДВ. Раніше вартість такої доставки складала понад 100 доларів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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