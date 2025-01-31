В каких случаях можно иметь два загранпаспорта — объяснение миграционной службы Сегодня 20:01 — Личные финансы

В каких случаях можно иметь два загранпаспорта — объяснение миграционной службы

Украинцы могут иметь два действующих загранпаспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы Украины на странице в Facebook.

«Согласно действующему законодательству, каждый гражданин Украины имеет право иметь два действующих загранпаспорта. Если, например, человек подает документы на новый загранпаспорт, при этом старый действует, то он имеет право оставить его», — сказано в сообщении.

В каких случаях предыдущий (или один из предыдущих) загранпаспорт подлежит аннулированию:

истек срок его действия;

в случае изменения информации.

«Кроме этого, бывают случаи, когда старый паспорт для выезда за границу нужен по определенным причинам. В этом случае аннулированный паспорт может не изыматься по заявлению лица, которому принадлежит документ», — объясняют в ГМС.

Исключение составляет изменение фамилии — в этом случае оставить старый загранпаспорт как действующий невозможно.

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Загранпаспорт выдается:

на четыре года — лицам, не достигшим 16-летнего возраста;

на десять лет — лицам, достигшим 16-летнего возраста.

Напомним, стоимость оформления отдельных биометрических документов изменилась с 1 января 2025 года:

паспорт гражданина Украины (ID-карта) впервые — бесплатно;

паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней — 558 грн;

паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 10 рабочих дней — 928 грн;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней — 1042 грн;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней — 1682 грн;

вид на постоянное проживание в Украине — 1175 грн;

вид на временное проживание в Украине — 1080 грн.

Государственное предприятие «Документ» выдаст паспорта гражданам Украины, которые давно ждут свои документы.

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