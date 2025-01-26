Сколько украинских паспортов выдали за последние годы — Finance.ua

Сколько украинских паспортов выдали за последние годы Сегодня 16:03

Сколько украинских паспортов выдали за последние годы

Верховная Рада в первом чтении поддержала президентский законопроект, разрешающий гражданам Украины иметь паспорта других стран. Документ предусматривает возможность сохранять украинское гражданство, даже получая иностранное. Иностранцы, в том числе военные ВСУ, смогут получить гражданство по упрощенной процедуре.

О том, сколько паспортов Украины выдано в 2019—2024 годах, а также сколько людей были лишены гражданства, рассказывает «Слово и дело».

Сколько украинских паспортов выдано за последние годы

Чаще всего гражданство Украины предоставлялось по праву рождения.

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В 2019 году гражданство таким образом получили 15 тысяч 563 человека, в 2020 году — 10 тысяч 681, в 2021 году — 11 тысяч 982, в 2022 году — 8 тысяч 461, в 2023 году — 9 тысяч 294, в 2024 году — 6 785.

Гражданство Украины предоставляется также по территориальному происхождению: если заявитель родился или постоянно жил на территории Украины до провозглашения независимости Украины, или родился на территориях, исторически ранее принадлежавших к украинским землям.

В 2019 году на этом основании гражданство получили 3,5 тысячи человек, в 2020 году — 2 тысячи 671, в 2021 году — 2 тысячи 615, в 2022 году — 1 тысяча 193, в 2023 году — 1 тысяча 309, в 2024 1 тысяча 98.

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Гражданство на основании Соглашений об упрощенном порядке получили 94 человека в 2019 году, 79 — в 2020 году, 161 — в 2021 году, 114 — в 2022 году, 355 — в 2023 году, 245 — в 2024 году.

По указу президента в 2019 году гражданство Украины приобрели 1 тысяча 90 человек. В 2020 году Владимир Зеленский дал гражданство 269 лицам, в 2021 году — 40, в 2022 году — 219. В 2023 году только один человек получил украинский паспорт по указу Зеленского, в прошлом году — 60.

Восстановили гражданство Украины в 2019 году 12 человек, в 2020 году — 13, в 2021 году — 19, в 2022 году — два, в 2023 году — 9, в 2024 году — 14.

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Еще одно основание для приобретения гражданства Украины: если ребенка — иностранца или без гражданства — берет под опеку или попечительство гражданин Украины.

В 2019 году 717 детей получили гражданство на этом основании, в 2020 году — 539, в 2021 году — 495, в 2022 году — 336, в 2023 году — 410, в 2024 году — 413.

Лишены гражданства Украины по указу президента 24 человека в 2019 году, 19 — в 2020 году, 5 — в 2021 году.

Во время полномасштабной войны Зеленский лишил гражданства 16 человек в 2022 году, 14 — в 2023 году, 10 — в 2024 году.

Среди лишенных гражданства — народные депутаты, получившие подозрение в государственной измене и имеющие российский паспорт.

Справка Finance.ua:

в ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский, представляя в Верховной Раде План внутренней устойчивости, заявил, что Украине нужен институт множественного гражданства;

7 августа 2024 года президент подал в Верховную Раду проект Закона № 11 469 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины, которым предлагается введение института множественного гражданства в Украине;

в январе 2024 года Зеленский зарегистрировал законопроект № 10 425, предусматривающий введение института множественного гражданства. Законопроект позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам, кроме граждан россии, а также иностранным добровольцам. Документ до сих пор не был рассмотрен;

в декабре 2024 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 11 469, предусматривающий введение института множественного гражданства в Украине.

Слово і Діло По материалам:

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