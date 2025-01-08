Рада приняла законопроект об урегулировании украинского гражданства для супругов военных ВСУ — Finance.ua

Рада приняла законопроект об урегулировании украинского гражданства для супругов военных ВСУ Сегодня 16:17 — Личные финансы

Рада приняла законопроект об урегулировании украинского гражданства для супругов военных ВСУ

Верховная Рада Украины сегодня, 8 января, приняла в целом законопроект № 12 032, который облегчает получение украинского гражданства женам или мужьям военных ВСУ.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Парламентарий перечислил основные изменения, которые появятся, когда вступит в силу принятый закон:

предоставляется право подавать право на отказ от иностранного гражданства для оформления приобретения гражданства Украины. Это право появится у второго супруга гражданина Украины, который проходит или проходил военную службу в ВСУ, или погиб (умер) во время исполнения (в связи с исполнением) служебных обязанностей или был уволен из украинской армии на определенных законодательством основаниях;

квота для воссоединения семьи: установлены квоты иммиграции для иностранцев, приезжающих в Украину для воссоединения с военными ВСУ;

восстановление гражданства: второй из супругов иностранцев, защищавших Украину, сможет восстановить украинское гражданство.

Инициативу в Раде зарегистрировали в сентябре 2024 года. За основу (в первом чтении) он был принят 20 ноября. 23 декабря Комитет по правам человека рекомендовал Верховной Раде принять проект закона во втором чтении и в целом.

В пояснительной записке законопроекта № 12 032 говорится, что в августе 2024 года ВРУ приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины» № 3897-IX. По нему можно подавать заявление об отказе от иностранного гражданства и подаваться на украинское можно не всем. А именно — только вторым из супругов иностранцев и лиц без гражданства, которые служат на Украину.

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А иностранцам можно вступать только в ряды Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и Национальной гвардии Украины.

Граждане Украины могут проходить военную службу также и в других органах, которые не предусмотрены для иностранцев и лиц без гражданства.

Законотворцы видели неравенство в этом законе. Его хотели устранить законом, который Рада 8 января проголосовала во втором чтении.

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