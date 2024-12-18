Множественное гражданство: в Госмиграционной службе объяснили, какие изменения предусматривает законопроект — Finance.ua

Множественное гражданство: в Госмиграционной службе объяснили, какие изменения предусматривает законопроект Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Множественное гражданство: в Госмиграционной службе объяснили, какие изменения предусматривает законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект о множественном гражданстве. Первый заместитель главы Государственной миграционной службы Украины Ирина Ковалевская рассказала, какие изменения он предусматривает.

«Теперь, если иностранец получит гражданство Украины, то он может не выходить из гражданства своей гражданской принадлежности. И так же, если гражданин Украины будет обретать гражданство иностранного государства, то он может не выходить из гражданства Украины. Но это должен быть определенный список этих государств, в отношении которых именно граждане Украины и иностранцы могут не отказываться от своего гражданства. Как предусмотрено законопроектом, это должен быть отдельный закон, который будет определять сам перечень этих государств», — акцентировала Ковалевская в эфире телемарафона.

Она добавила, что условия, при которых в гражданство Украины не принимаются иностранцы, существовали с момента принятия закона еще в 2001 году.

«И этот законопроект должен расширить основания, по которым нельзя приобрести гражданство Украины», — продолжила она.

Алгоритм и институции для гражданства Украины останутся без изменений. Эта процедура определяется указом президента.

«Там есть определенная процедура, по которой конкретно написано, каковы условия обретения гражданства, какие документы следует подать человеку. Особо изменений именно в процедуре нет. Только изменения в документах, которые должно подавать лицо, когда обретает гражданство Украины», — отметила Ковалевская.

Она добавила, что чтобы стать гражданином Украины, на сегодняшний день процедурой уже предусмотрено владение украинским языком, истории Украины и Конституции Украины. Должны быть разработаны соответствующие тесты.

«И когда человек будет подавать документы для получения гражданства Украины, вместе с пакетом документов, он должен подавать именно информацию о том, что сданы экзамены», — говорит Ковалевская.

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Также алгоритмом не предусматривается цифровой формат этой процедуры. Принимаются только личные заявления.

«Личные посещения либо Государственной миграционной службы, либо заграничных дипломатических учреждений. Потому что только два органа у нас участвуют в процессе принятия в гражданство: Государственная миграционная служба на территории Украины и заграничные дипломатические учреждения за пределами Украины», — объяснила чиновник.

При этом она отметила, что граждане Украины, значительное количество которых сейчас вынужденно находится за границей, в частности, в странах Евросоюза, не теряют своего гражданства.

Ковалевская добавила, что еще не известно, каким будет список стран, где украинцам разрешат иметь множественное гражданство.

«Поэтому для всех наших граждан Украины, которые находятся за границей, никаких особо изменений в процедурах не будет. Они — граждане Украины, как ими были, так ими и остаются», — подчеркнула Ирина Ковалевская.

Справка Finance.ua:

17 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о введении института множественного гражданства в Украине. Ко второму чтению должны учитываться ряд предложений и замечаний, в частности Всемирного Конгресса Украинцев. Кроме того, депутаты отправили законопроект о двойном гражданстве на рассмотрение Конституционного Суда Украины.

УНІАН По материалам:

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