Это практика развитых стран: в ВР объяснили, почему в Украине следует разрешить множественное гражданство — Finance.ua

Это практика развитых стран: в ВР объяснили, почему в Украине следует разрешить множественное гражданство Сегодня 20:07 — Казна и Политика

Это практика развитых стран: в ВР объяснили, почему в Украине следует разрешить множественное гражданство

Институт множественного гражданства позволит объединить граждан стран по всему миру.

Об этом заявил народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По его словам, власти должны работать на будущее страны и думать о том, чтобы украинцев действительно было 60 миллионов.

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«В рамках инициированного президентом закона нужно будет проработать определенные механизмы, чтобы, например, человек, который воюет сейчас на стороне Украины и является гражданином беларуси или другого государства, враждебной по отношению к Украине, имел возможность взять украинское гражданство. Это вопрос юридической техники, и я не сомневаюсь, что он будет решен в этом документе», — пояснил нардеп.

Он также подчеркнул, что множественное гражданство — это практика развитых стран, во многих государствах Евросоюза, в США и Великобритании действует эта норма.

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«Украина идет к полноправному членству в ЕС, поэтому внедрение института множественного гражданства — это важно. При этом соответствующая норма должна действовать таким образом, чтобы обеспечить конституционный принцип равенства всех граждан», — убежден Мережко.

Множественное гражданство — это правовой статус, позволяющий человеку одновременно быть гражданином нескольких государств. Основания для получения гражданства могут быть разные: факт рождения на территории определенной страны, национальная или этническая принадлежность, женитьба и т. д.

В настоящее время множественное гражданство является легальным в более чем 60 странах мира.

Справка Finance.ua:

президент Украины Владимир Зеленский 22 января заявил, что внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве;

по словам Зеленского, это позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме граждан россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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