Какие страны разрешают двойное гражданство, а какие его не признают — Finance.ua

Какие страны разрешают двойное гражданство, а какие его не признают
Двойное гражданство разрешено в 130 странах мира. До полномасштабной войны в Украине планировалось на законодательном уровне урегулировать вопросы двойного гражданства. У нас в стране оно не запрещено, кроме как для судей и государственных служащих, но и не признается.
Об этом пишет «Слово и дело».
Среди стран, где разрешено двойное гражданство, США и Канада, а также некоторые европейские страны: Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Ватикан.
Еще 58 стран, среди которых Украина, не признают двойное гражданство. Из европейских стран принципа единого гражданства придерживаются Норвегия, Монако, Словакия, Черногория, Австрия, Эстония, Нидерланды, Сан-Марино, Лихтенштейн.
Кроме того, двойное гражданство не признают, например Афганистан, Иран, ОАЭ, Китай, Узбекистан Казахстан, Грузия, Индия, Япония, Саудовская Аравия и Северная Корея.
По данным Государственной миграционной службы, в течение прошлого года Зеленский лишил гражданства 16 человек. Для сравнения, в 2021 году — 5, в 2020-м — 19.
В 2022 году 8461 человек получил гражданство Украины по праву рождения, 1193 — по территориальному происхождению, 114 — на основании соглашений об упрощенном порядке, 219 — по указу президента. Кроме того, было восстановлено гражданство двух человек.
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В общем, это меньше, чем в 2019—2021 годах. Например, в 2019 году по праву рождения 15 653 человек получили украинский паспорт, 3520 — по происхождению, 94 — на основе соглашений и более тысячи — по указу президента.
Напомним, в декабре 2021-го президент Владимир Зеленский вносил в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве, но до вторжения рф его не успели рассмотреть. Прошлой осенью в парламенте хотели вернуться к решению проблемы и проголосовать депутатские инициативы, но от идеи быстро отказались.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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