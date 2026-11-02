Илон Маск советует не копить деньги, потому что это «бессмысленно»

Бизнесмен-миллиардер Илон Маск снова заявил, что накапливать деньги на далекое будущее нет смысла. Предприниматель связывает это с развитием сверхумного искусственного интеллекта, который, по его мнению, обеспечит человечеству всеобщее состояние.

Об этом он написал в соцсети X. Маск не стал подробно объяснять свою позицию, но отметил, что в будущем сбережения лишатся актуальности из-за появления «сверхумного достатка».

Маск не в первый раз призывает отказаться от пенсионных накоплений

Подобное мнение предприниматель высказывал и раньше. В декабре 2025 года он поддержал сообщение инвестора Рэя Далио, который планировал присоединиться к сбору средств для «счетов Трампа». Тогда Маск заявил, что в будущем не будет бедности, а людям не понадобятся сбережения благодаря введению «универсального высокого дохода».

По данным Futurism, в январе Маск также советовал не беспокоиться о пенсионных накоплениях на 10−20 лет вперед. В одном из подкастов он пояснил, что если его прогнозы по развитию технологий оправдаются, такие сбережения потеряют значение.

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В интервью The Economist летом предприниматель высказал мнение, что искусственный интеллект сможет выполнять любую работу лучше человека. Исключением, по его словам, может остаться только сама способность быть человеком.

Маск также предположил, что примерно через пять лет ИИ может превзойти совокупный интеллект человечества. Самым вероятным результатом такого развития он назвал эпоху всеобщего изобилия, когда каждый будет иметь все, что только сможет вообразить.

Ранее в этом месяце Маск также пообещал подарить каждому ребенку в США по одной акции SpaceX. Журналисты связали это заявление с анонсом Anthropic, которое решило направить значительную часть своих акций в благотворительный фонд общественного блага.