В Польше ужесточат требования к получению гражданства

Министерство внутренних дел и администрации предлагает усложнить получение польского гражданства. Иностранцы должны сдать экзамен, улучшить языковые навыки и увеличить срок легального проживания в Польше.

Получение польского гражданства может оказаться сложнее. МВДиА подготовило проект изменений в закон. Предложенные положения предусматривают более строгие требования к иностранцам. Среди изменений предлагается ввести обязательный экзамен на знание Польши, более высокий уровень владения польским языком и продление срока легального проживания в стране. Новые правила имеют целью обеспечить более тщательную проверку финансового положения лиц, подающих заявление на получение польского гражданства.

В ведомстве пояснили, что ужесточение требований связано с увеличением количества иностранцев, проживающих в Польше, и ростом интереса к польскому паспорту. Новые правила, в первую очередь, направлены на обеспечение национальной безопасности и проверку реальных связей заявителей с Польшей.

Одним из важнейших предложенных изменений является введение теста на гражданство. Иностранцы, стремящиеся получить гражданство Польши, должны будут сдать экзамен, определяющий уровень их знаний о Польше. В настоящее время список вопросов к этому тесту не обнародован.

Министерство предлагает повысить необходимый уровень владения польским языком — с нынешнего B1 до B2.

Законопроект также предлагает продлить срок легального проживания в Польше для получения гражданства, однако пока срок не определен.

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При подаче заявления на гражданство будет устанавливаться, действительно ли центр жизненных интересов иностранца находится в Польше, в частности будет проверяться налоговое резиденство и устанавливаться минимальный уровень дохода.

Дополнительным условием будет наличие легального вида на жительство в определенном жилье. Проект также предусматривает обязательность подачи декларации на верность Республике Польша.

Министерство внутренних дел намерено расширить перечень оснований, которые приведут к отказу в признании иностранца гражданином Польши. В некоторых случаях вынесение негативного решения будет обязательным. В частности, речь идет о лицах, которые представляют поддельные документы или предоставляют ложную информацию. Отрицательное решение будут получать иностранцы, представляющие угрозу государственной безопасности или общественному порядку.

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МВД предлагает добавить пункт, о возможности отобрания приобретенного гражданства. Это будет возможно, если окажется, что решение было получено на основе ложных заявлений, подложных документов или сокрытия важной информации.