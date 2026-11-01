Выезд из Польши на более, чем 30 дней: как это влияет на статус UKR

Пребывание за пределами Польши более 30 дней может стать основанием для прекращения временной защиты и потери статуса UKR. Это касается не только поездок в Украину, но и выездов в другие страны. В то же время, получение временной защиты в другом государстве ЕС также может быть основанием для прекращения защиты в Польше.

Более короткая поездка сама по себе не означает потери статуса из-за длительного отсутствия. Однако по возвращении следует проверить актуальную запись в реестре PESEL: сам факт пересечения границы не подтверждает, что статус UKR остается в силе или автоматически восстановился.

Аннулируют ли номер PESEL после потери статуса

Номер PESEL и статус UKR — разные вещи. PESEL является идентификационным номером, в то время как UKR — отметка в реестре, подтверждающая статус временной защиты. Поэтому потеря UKR не означает автоматического аннулирования номера, а бумажное подтверждение присвоения PESEL не гарантирует, что статус до сих пор действует.

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В то же время прекращение временной защиты не всегда означает, что у человека больше нет законных оснований находиться в Польше. К примеру, разрешение на временное проживание может быть отдельным основанием для пребывания в стране.

Возобновляется ли защита по возвращении

По возвращении в Польшу не следует считать, что статус UKR восстановился автоматически. Если его прекратили, следует обратиться в орган гмины, выяснить причину изменения записи и уточнить, можно ли повторно оформить статус в конкретной ситуации.

Для путешествий с действующим статусом UKR польская пограничная служба рекомендует иметь действующий паспорт и актуальный электронный документ Diia.pl. Его отсутствие во время пограничного контроля может повлечь за собой проблемы с сохранением статуса. Поэтому по возвращении следует проверить запись в реестре, даже если поездка была короткой.

Что происходит с выплатами и правом на пособие

Наличие UKR не гарантирует автоматического права на все виды помощи. Для каждой программы действуют отдельные требования, поэтому после длительного отсутствия необходимо проверить не только статус в реестре PESEL, но и условия получения конкретных выплат.

Как выезд влияет на выплаты 800+

Для получения помощи 800+ важно фактическое проживание заявителя и ребенка в Польше. Если семья переехала за границу, действующая запись UKR или поступление средств на счет сами по себе не подтверждают право на выплаты. ZUS может проверять информацию о пребывании и запрашивать дополнительные пояснения.

В 2026 году при определении права на 800+ учитывают, в частности:

законность пребывания и проживания заявителя и ребенка в Польше;

профессиональную активность заявителя в соответствии с правилами программы и предусмотренными исключениями;

обучение ребенка в польской системе образования, если на него распространяется соответствующее требование;

подача заявления на актуальный период выплат.

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Требование к профессиональной активности для граждан Украины со статусом UKR действует с 1 февраля 2026 года. Требования к обучению также имеют исключения, в частности для детей, еще не достигших соответствующего возраста или имеющих отсрочку.

Если вы получаете семейные выплаты, о выезде нужно уведомить ZUS. Средства, полученные без надлежащего права на них, могут потребовать возвращения вместе с процентами. Если по возвращении выплаты не были возобновлены, проверьте уведомление в личном кабинете eZUS и своевременно предоставите запрошенные документы.

Сохранится ли доступ к медицинской и социальной помощи

С 5 марта 2026 сам по себе статус UKR не обеспечивает всем украинцам полного доступа к безвозмездному лечению. Поэтому нужно проверить, на каком основании человек имеет право на медицинскую помощь.

В частности, это может быть:

1. Страхование в Польше. Право на лечение может основываться на трудоустройстве, включении в страхование члена семьи или добровольном страховании NFZ.

2. Специальные права по действующему статусу UKR. Они предусмотрены, в частности, для детей младше 18 лет, беременных женщин, а также женщин во время родов и в послеродовом периоде. Объем доступных услуг ограничен.

3. Другие виды социальной помощи. Условия ее сохранения следует уточнять в учреждении, которое назначило выплаты, например, в местном центре социальной помощи MOPS или GOPS.

Утрата UKR может прекратить медицинские права, связанные с временной защитой. Однако если у человека есть другое действующее основание для страхования, его нужно проверить отдельно.

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Где проверить действует ли статус UKR по возвращении

В первую очередь проверьте актуальные данные в реестре PESEL. Если путешествовала вся семья, статус каждого ее члена нужно выяснить отдельно: действующий UKR родителя не подтверждает автоматически статус ребенка.

Онлайн через государственный сервис

Проверить свои данные или информацию о ребенке можно через государственный онлайн-сервис. Для этого нужно:

авторизироваться с помощью Profil Zaufany или другого доступного способа;

выполнить инструкции сервиса по ящику e-Doręczenia;

выбрать, чьи данные нужно проверить;

найти информацию о статусе иностранца и наличии отметки UKR;

при необходимости заказать электронную справку по актуальным данным.

Онлайн-услуга бесплатна. Если данные ребенка не отображаются в вашем аккаунте, это может быть связано с отсутствием связи между записями в реестре. Такая ситуация сама по себе не свидетельствует об утрате статуса ребенком — данные нужно уточнить в органе гмины.

Лично в управлении города или гмины

Если воспользоваться онлайн-сервисом не удается или информация в реестре вызывает вопросы, обратитесь в управление города или гмины — urząd miasta или urząd gminy. Возьмите с собой паспорт и номер PESEL и попросите проверить статус. Если запись изменилась, уточните дату и причину изменения.

Справку из реестра можно заказать в любом органе гмины. Однако получение справки и исправление статуса — разные процедуры: документ подтверждает существующую запись, а для ее изменения могут потребоваться отдельное заявление и дополнительные доказательства.

Отдельно проверьте сообщение от ZUS

В личном кабинете eZUS, ранее PUE ZUS, проверьте переписку по назначенным выплатам. Обратите внимание на запросы документов, сроки ответа и уведомление о приостановлении помощи.

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ZUS отвечает за выплаты, но не восстанавливает статус UKR. Если проблема связана с записью в PESEL, сначала нужно выяснить ее состояние в гмине. Если статус действителен, но деньги не поступают, обратитесь в ZUS, чтобы узнать конкретную причину и условия возобновления выплат.

Когда нужно обратиться в польские органы

Если по возвращении изменился статус или прекратились выплаты, следует выяснить причину. Потеря UKR из-за длительного отсутствия и ошибка в реестре могут потребовать различных действий. Подготовьте документы, подтверждающие дату поездки, и обратитесь в учреждение, отвечающее за соответствующий вопрос.

Статус UKR исчез после короткой поездки

Обратитесь в управление города или гмины и попросите проверить, почему изменился статус. Если проблема связана с данными о пересечении границы, может потребоваться обращение в Пограничную службу Польши — Straż Graniczna.

Для выяснения обстоятельств подготовьте:

действующий паспорт и номер PESEL;

даты выезда и возвращения; маршрут поездки;

билеты, посадочные талоны и штампы в паспорте, если они есть;

другие документы, подтверждающие возвращение и пребывание в Польше.

Это особенно важно, если вы возвращались через другую страну Шенгенской зоны и в паспорте нет польского въездного штампа. Документы помогут учреждению проверить обстоятельства, но сами по себе не гарантируют восстановление статуса.

Отсутствие превысило 30 дней или изменилось основание пребывания

Если вы находитесь за пределами Польши более 30 дней, обратитесь в гмину и уточните возможность повторного оформления UKR. Не полагайтесь только на старый документ Diia. pl или на справку PESEL.

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Отдельно следует выяснить порядок действий, если вы получили временную защиту в другом государстве ЕС или разрешение на проживание в Польше. Такие обстоятельства могут являться самостоятельными основаниями для прекращения UKR. Вопросы другого разрешения на пребывание следует уточнить в отделе по делам иностранцев воеводского управления.

Сменившийся паспорт или лицо не подтвердили вовремя

Если вы получили новый паспорт, необходимо актуализировать данные в гмине. Отдельная обязанность касалась людей, которым предоставили UKR по декларации без предъявления действующего проездного документа: они должны были показать паспорт до 31 августа 2026 года.

Если этого не сделали, статус могли прекратить из-за неподтверждения личности, а не из-за выезда. В таком случае обратитесь в гмину с действующим паспортом и выясните дальнейшие действия. Представление документа с опозданием не означает автоматического восстановления защиты.

Прекратили выплаты или возникли проблемы с помощью

В зависимости от ситуации обращайтесь в соответствующее учреждение:

1. ZUS — о выплатах 800+, запросах объяснений или возврате чрезмерно полученных средств.

2. NFZ — чтобы выяснить основание доступа к государственной медицинской помощи. Если проблема связана со страхованием через работу, следует также обратиться к работодателю.

3. MOPS или GOPS — о местной социальной помощи, которую назначил соответствующий центр.