Исчез статус UKR: какие права и выплаты могут потерять украинцы в Польше

За четыре недели количество активных статусов UKR в Польше сократилось более чем на 82 тысячи, но точной причины такого падения до сих пор нет. Это самое большое падение между двумя последовательными публикациями реестра PESEL UKR с января 2025 года.

Часть могла выехать из Польши, часть остаться с другим статусом. В то же время, сама потеря UKR может иметь для человека ряд практических последствий, сообщает Dopomo

Куда подевались люди со статусом UKR

С 11 августа по 8 сентября 2026 года количество людей с активным статусом UKR уменьшилось с 950 286 до 868 037. То есть за четыре недели реестр сократился на 82 249 человек, или 8,7%. Больше статусов выбыло среди детей и подростков, отмечают эксперты.

Точно сказать, сколько людей выехали из Польши, а сколько осталось в стране, но уже с другим статусом, пока невозможно.

В то же время известно, что 1 сентября 2026 года часть людей статус UKR автоматически изменили на NUE. Речь идет о тех, кто получил PESEL UKR на основании декларации, но до 31 августа не подтвердил свое лицо действующим проездным документом. Такое изменение предусматривает статья 25 Закона от 23 января 2026 года. Вместе с изменением статуса эти люди потеряли право на легальное пребывание, предоставлявшее временную защиту.

Означает NUE нелегальное пребывание

Сам статус NUE не означает, что человек находится в Польше нелегально. По общему правилу, такой статус в реестре PESEL имеют иностранцы, не являющиеся гражданами ЕС и не имеющие статуса UKR. В частности, это могут быть те, у кого есть карта пребывания.

Дата изменения статусов совпадает с периодом резкого сокращения количества активных UKR, однако само по себе это совпадение не доказывает, что именно изменение статуса стало причиной падения. Ни один орган также не сообщил, скольких людей непосредственно коснулось это изменение, отмечают эксперты.

Что происходит, когда статус исчезает RUS

Если человек остался в Польше без другого законного основания для пребывания, смена UKR на NUE имеет ряд практических последствий.

В частности, он лишается права на медицинскую помощь за счет публичных средств. Исключения предусмотрены для детей младше 18 лет, женщин во время беременности, родов и послеродового периода, жертв пыток или изнасилования, а также жителей центров коллективного проживания.

Также человек теряет право на выплату 800+. Уже назначенные выплаты орган проверяет по своей инициативе.

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Усложняется и путь к разрешению на временное пребывание. По общему правилу, заявление, поданное во время нелегального пребывания, заканчивается отказом. В то же время, закон предусматривает исключения, в частности для иностранцев, состоящих в браке с гражданами Польши, а также в случаях, когда этого требует право на семейную жизнь или права ребенка.

Еще одно следствие — человек уже не может подать заявление на карту CUKR, поскольку для этого необходимо иметь статус UKR именно в день представления.

В то же время право и обязанность посещать школу не изменяются. Они не зависят от статуса пребывания.