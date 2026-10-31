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Сколько Польша еще не будет принимать мигрантов

Мир
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Сколько Польша еще не будет принимать мигрантов
Сколько Польша еще не будет принимать мигрантов
Европейская комиссия еще на год освободит Польшу от обязательства принимать мигрантов или платить за их неприятие.
Официальное объявление решения запланировано на 4 ноября, пишет inpoland.
Обязательный механизм солидарности является частью миграционного пакта ЕС — правил, касающихся нелегальной миграции и проверки искателей убежища из третьих стран.
Правила действуют на всей территории ЕС с июня этого года. Так называемый миграционный пакт обязывает государства-члены поддерживать страны, испытывающие миграционное давление.
Они могут сделать это тремя способами:
  • принимая мигрантов путем переселения,
  • уплачивая денежные взносы (около 20 000 евро на каждого мигранта, которому отказывает в убежище).
  • или оказывая техническую помощь и помощь в сфере оборудования.
В прошлом году Европейская Комиссия определяла Польшу как страну, находящуюся под риском усиления миграционного давления, и переживающую сложную миграционную ситуацию.
В связи с этим Польша была освобождена от своих обязательств по Миграционному пакту ЕС. Тогда на решение Брюсселя повлияло прежде всего большое количество беженцев из Украины и постоянное миграционное давление на границе с Беларусью.
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По сравнению с прошлым годом, ситуация не изменилась. Беженцы из Украины и дальше проживают в Польше, а миграционное давление со стороны Беларуси не ослабло. Учитывая эти факторы, Польша еще на год будет освобождена от обязанности принимать мигрантов, платить штрафы за их неприятие и направлять оперативную поддержку.
Такие «увольнения» временные. Решение принимается в год.
По неофициальной информации, решение уже принято. Официально его должны объявить 4 ноября.
Ранее мы писали, что Польша стала самым большим покупателем золота среди центробанков. Центральные банки продолжают активно пополнять золотые резервы в 2026 году, хотя их политика стала более разнонаправленной. Больше всего золота в этом году приобрела Польша — около 90 тонн.
По данным исследования BestBrokers на основе данных World Gold Council, Польша добавила в резервы 20,2 тонны золота в январе, 11,2 тонны в феврале, 14 тонн в марте, 18,2 тонны в апреле и 18,6 тонны в мае.
Вторым по объему покупателем в 2026 году стал Китай, увеличивший золотые резервы на 60 тонн. Узбекистан приобрел 40,4 тонны, Казахстан — 28,7 тонны, Чехия — 12,5 тонны.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Польша
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