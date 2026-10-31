Сколько Польша еще не будет принимать мигрантов
Европейская комиссия еще на год освободит Польшу от обязательства принимать мигрантов или платить за их неприятие.
Официальное объявление решения запланировано на 4 ноября, пишет inpoland.
Обязательный механизм солидарности является частью миграционного пакта ЕС — правил, касающихся нелегальной миграции и проверки искателей убежища из третьих стран.
Правила действуют на всей территории ЕС с июня этого года. Так называемый миграционный пакт обязывает государства-члены поддерживать страны, испытывающие миграционное давление.
Они могут сделать это тремя способами:
- принимая мигрантов путем переселения,
- уплачивая денежные взносы (около 20 000 евро на каждого мигранта, которому отказывает в убежище).
- или оказывая техническую помощь и помощь в сфере оборудования.
В прошлом году Европейская Комиссия определяла Польшу как страну, находящуюся под риском усиления миграционного давления, и переживающую сложную миграционную ситуацию.
В связи с этим Польша была освобождена от своих обязательств по Миграционному пакту ЕС. Тогда на решение Брюсселя повлияло прежде всего большое количество беженцев из Украины и постоянное миграционное давление на границе с Беларусью.
По сравнению с прошлым годом, ситуация не изменилась. Беженцы из Украины и дальше проживают в Польше, а миграционное давление со стороны Беларуси не ослабло. Учитывая эти факторы, Польша еще на год будет освобождена от обязанности принимать мигрантов, платить штрафы за их неприятие и направлять оперативную поддержку.
Такие «увольнения» временные. Решение принимается в год.
По неофициальной информации, решение уже принято. Официально его должны объявить 4 ноября.
Ранее мы писали, что Польша стала самым большим покупателем золота среди центробанков. Центральные банки продолжают активно пополнять золотые резервы в 2026 году, хотя их политика стала более разнонаправленной. Больше всего золота в этом году приобрела Польша — около 90 тонн.
По данным исследования BestBrokers на основе данных World Gold Council, Польша добавила в резервы 20,2 тонны золота в январе, 11,2 тонны в феврале, 14 тонн в марте, 18,2 тонны в апреле и 18,6 тонны в мае.
Вторым по объему покупателем в 2026 году стал Китай, увеличивший золотые резервы на 60 тонн. Узбекистан приобрел 40,4 тонны, Казахстан — 28,7 тонны, Чехия — 12,5 тонны.
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