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Швейцария рассматривает ограничение скорости на автомагистралях из-за нехватки топлива

Мир
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Швейцария может существенно снизить максимально разрешенную скорость на автомагистралях — с обычного уровня до 80 км/ч. Такую возможность рассматривают на случай серьезной нехватки горючего.
Об этом сообщает издание Blick.
Федеральное ведомство по экономической поставке страны этой осенью подало в федеральную администрацию предложение по такому ограничению.
В ведомстве подтвердили, что этот вариант находится на рассмотрении. Там пояснили, что в случае серьезного дефицита топлива снижение скорости дополнит использование обязательных резервов и позволит дополнительно сэкономить топливо.
В то же время, конкретные условия введения ограничения и объемы возможной экономии еще предстоит определить. Пока решение не приняли, но в случае серьезной нехватки горючего Федеральный совет Швейцарии может распорядиться о снижении скорости.

Швейцария использует резервы дизельного топлива

Проблемы с поставкой горючего беспокоят швейцарские власти уже несколько недель. Ситуацию с обеспечением нефтепродуктами сейчас оценивают как «очень напряженную».
В пятницу федеральные власти разрешили использовать до 45 миллионов литров дизельного горючего из обязательных резервов. Это чуть менее 4% имеющихся запасов. Причиной стали, в частности, задержки поставок из-за сильных дождей на юге Франции.
Проблемы возникали и раньше. В сентябре Швейцарии пришлось раскрыть резервы горючего из-за аварии на нефтеперерабатывающем заводе в Крессье. Единственный нефтеперерабатывающий завод страны тогда примерно на две недели остановил работу из-за технической неисправности.

Что влияет на стоимость топлива в Швейцарии

На стоимость горючего влияют не только цены на нефть и неопределенность на международных рынках.
Важную роль играют также затраты на транспортировку импортируемых нефтепродуктов. В частности, низкий уровень воды в Рейне усложняет судоходство и удорожает доставку топлива.
По материалам:
УНІАН
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