Польша не торопится предоставлять украинцам гражданство — Finance.ua

Польша не торопится предоставлять украинцам гражданство
В 2022 году гражданство Польши получили около 10 000 человек, в 2021 году эта цифра была еще меньше — 7,5 тысячи.
Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.
Среди лидеров, кому президент Польши предоставил гражданство:
- украинцы — 5 200;
- белорусы — 2 985;
- россияне — 405.
Тем не менее, количество иностранцев, приобретающих польское гражданство, растет из года в год. За последние пять лет польский паспорт получили около 37 000 человек, преимущественно граждане Украины и беларуси.
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Напомним, что сейчас на территории страны проживает около 3 млн граждан Украины.
Напомним, начало полномасштабной войны в Украине заставило большое количество граждан переехать в другие страны и начать там новую жизнь. Несмотря на краткосрочные вызовы, существует ряд позитивных экономических тенденций для стран, принявших украинцев.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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