Польша не торопится предоставлять украинцам гражданство — Finance.ua

Польша не торопится предоставлять украинцам гражданство Сегодня 19:29 — Личные финансы

Польша не торопится предоставлять украинцам гражданство

В 2022 году гражданство Польши получили около 10 000 человек, в 2021 году эта цифра была еще меньше — 7,5 тысячи.

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Среди лидеров, кому президент Польши предоставил гражданство:

украинцы — 5 200;

белорусы — 2 985;

россияне — 405.

Тем не менее, количество иностранцев, приобретающих польское гражданство, растет из года в год. За последние пять лет польский паспорт получили около 37 000 человек, преимущественно граждане Украины и беларуси.

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Напомним, что сейчас на территории страны проживает около 3 млн граждан Украины.

Напомним, начало полномасштабной войны в Украине заставило большое количество граждан переехать в другие страны и начать там новую жизнь. Несмотря на краткосрочные вызовы, существует ряд позитивных экономических тенденций для стран, принявших украинцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

uamedia По материалам:

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