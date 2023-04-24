Зеленский подписал закон о новых правилах обретения гражданства Украины. Что он предусматривает — Finance.ua

Зеленский подписал закон о новых правилах обретения гражданства Украины. Что он предусматривает Сегодня 17:01 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о новых правилах обретения гражданства Украины. Что он предусматривает

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий сдачу экзаменов по основам Конституции, истории Украины и на уровень владения государственным языком как условие для приобретения гражданства Украины.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, 21 апреля закон № 7606 возвращен с подписью президента.

Напомним, 21 марта Верховная Рада в целом приняла этот документ.

Что предполагает документ

Условиями принятия в гражданство Украины иностранцев/людей без гражданства является знание основ Конституции и истории Украины, а также владение государственным языком и обязательная сдача экзаменов по этим предметам.

«Особые условия» обретения гражданства

Кроме того, закон предусматривает «особые условия» обретения гражданства для лиц, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной, представляют государственный интерес для Украины, проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины.

Закон обязывает их в течение двух лет с момента получения гражданства Украины сдать экзамены по основам Конституции, истории Украины и на уровень владения государственным языком.

Невыполнение обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины, на уровень владения государственным языком указанными категориями лиц является основанием для потери гражданства Украины.

Инициатором законопроекта был премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 28 июля прошлого года. В первом чтении парламент принял этот законопроект 18 октября.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Радіо Свобода По материалам:

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