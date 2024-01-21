В каких странах легче всего и труднее всего получить гражданство — Finance.ua

В каких странах легче всего и труднее всего получить гражданство Сегодня 12:44 — Мир

В каких странах легче всего и труднее всего получить гражданство

Исследование, проведенное канадским иммиграционным агентством CanadaCIS, показало, что Португалия входит в десятку стран, где проще всего получить гражданство.

Об этом сообщает портал SchengenVisaInfo.com

Читайте также В какой стране самый сильный паспорт в мире и на каком месте Украина

В анализе, проведенном агентством путем сбора данных об иммиграции с 2009 по 2021 год, ключевые выводы показывают, что Швеция является самой легкой страной для граждан, не являющихся членами ЕС, чтобы получить гражданство, поскольку каждый десятый заявитель, или 9,3 процента, получает гражданство.

Кроме того, в Швеции самый высокий уровень приема как для мужчин, так и для женщин.

У женщин есть преимущество с коэффициентом принятия 10,02 процента по сравнению с 8,66 процента для мужчин.

Кроме того, список стран, которые легче всего предоставляют гражданство, завершается Нидерландами, Португалией и Исландией, где уровень получения гражданства самый высокий — превышает один из 25 (четыре процента).

Португалия занимает четвертое место среди 32 европейских стран, которые легче всего получают гражданство, причем более трех из каждых 50 жителей третьих стран становятся гражданами, что соответствует 6,6% от общего количества.

Читайте также Украинцы в прошлом году оформили за границей 530 тысяч паспортов

Где труднее всего получить

Отчет показывает, что Эстония является первой среди десяти стран, которые испытывают наибольшие трудности с получением гражданства.

Здесь самый низкий средний процент граждан, получающих гражданство, примерно один из каждых 200 (0,6 процента). Мужчины менее склонны быть принятыми, с более низким уровнем приобретения 0,58 процента по сравнению с 0,69 процента для женщин.

Латвия, Чехия и Литва идут в списке сложнейших стран, в которых менее одного процента жителей третьих стран по сравнению со средним европейским показателем в 3,56 процента.

Читайте также Украинцам за рубежом за полтора года выдали около 600 тысяч паспортов

Австрия, Лихтенштейн и Словакия являются соответственно пятой, шестой и седьмой странами, где труднее всего получить гражданство, а дальше идут Словения и Германия, предоставляющие гражданство менее чем одному из 50 (двух процентов) жителей третьих стран.

Однако никто не сравнится с Данией, страной, где труднее всего получить гражданство, с процентом получения гражданства в два процента.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.