Украинцы в прошлом году оформили за границей 530 тысяч паспортов — Finance.ua
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Украинцы в прошлом году оформили за границей 530 тысяч паспортов

Личные финансы
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Украинцы в прошлом году оформили за границей 530 тысяч паспортов
Украинцы в прошлом году оформили за границей 530 тысяч паспортов
В зарубежных филиалах государственного предприятия «Документ» за прошлый год граждане Украины оформили 530 тысяч паспортных документов.
Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил в Телеграме.
«530 тысяч паспортных документов были оформлены в зарубежных филиалах ГП „Документ“, относящегося к сфере управления ГМС Украины. Это 148 тысяч ID-карт и более 382 тысяч загранпаспортов», — отметил министр.
Украинцы в прошлом году оформили за границей 530 тысяч паспортов
Он напомнил, что получить паспортные услуги за рубежом украинцы сегодня могут в семи странах: в Германии, Италии, Словакии, Испании, Турции, Чехии и Польше.
Всего за прошлый год подразделения Государственной миграционной службы, по данным Клименко, оформили гражданам более 2,7 млн загранпаспортов и более 1,4 млн ID-карт.
Напомним, сервис международной доставки водительского удостоверения для украинцев стал доступным в Чехии, Германии, Италии и Польше. За два месяца услугой воспользовались около 1800 граждан.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Укрінформ
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