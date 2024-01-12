Украинцы в прошлом году оформили за границей 530 тысяч паспортов — Finance.ua

Украинцы в прошлом году оформили за границей 530 тысяч паспортов
В зарубежных филиалах государственного предприятия «Документ» за прошлый год граждане Украины оформили 530 тысяч паспортных документов.
Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил в Телеграме.
«530 тысяч паспортных документов были оформлены в зарубежных филиалах ГП „Документ“, относящегося к сфере управления ГМС Украины. Это 148 тысяч ID-карт и более 382 тысяч загранпаспортов», — отметил министр.
Он напомнил, что получить паспортные услуги за рубежом украинцы сегодня могут в семи странах: в Германии, Италии, Словакии, Испании, Турции, Чехии и Польше.
Всего за прошлый год подразделения Государственной миграционной службы, по данным Клименко, оформили гражданам более 2,7 млн загранпаспортов и более 1,4 млн ID-карт.
Напомним, сервис международной доставки водительского удостоверения для украинцев стал доступным в Чехии, Германии, Италии и Польше. За два месяца услугой воспользовались около 1800 граждан.
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