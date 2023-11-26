Украинцам за рубежом за полтора года выдали около 600 тысяч паспортов — Finance.ua
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Украинцам за рубежом за полтора года выдали около 600 тысяч паспортов

Личные финансы
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Украинцам за рубежом за полтора года выдали около 600 тысяч паспортов
Украинцам за рубежом за полтора года выдали около 600 тысяч паспортов
С начала реализации проекта по быстрому обеспечению украинцев за рубежом документами работники госпредприятия «Документ» оформили этим лицам около 600 тысяч паспортов.
Об этом в Телеграме сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
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«За почти полтора года от старта проекта работники ГП „Документ“ оформили около 600 тысяч паспортных документов. Из них более 150 тысяч ID-карт и более 420 тысяч загранпаспортов. Более 100 тысяч украинцев воспользовались услугой одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта», — сообщил он.
Украинцам за рубежом за полтора года выдали около 600 тысяч паспортов
Клименко отметил, что украинцы могут оформить документы за рубежом в Польше, Словакии, Чехии, Турции, Германии, Испании и Италии.
Как сообщалось, если человек находится за рубежом и не успел своевременно получить заказанный в подразделении Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) загранпаспорт или ID-карту, то забрать эти документы можно через зарубежные дипломатические учреждения Украины.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Укрінформ
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