Украинцам за рубежом за полтора года выдали около 600 тысяч паспортов — Finance.ua

Украинцам за рубежом за полтора года выдали около 600 тысяч паспортов Сегодня 07:46 — Личные финансы

Украинцам за рубежом за полтора года выдали около 600 тысяч паспортов

С начала реализации проекта по быстрому обеспечению украинцев за рубежом документами работники госпредприятия «Документ» оформили этим лицам около 600 тысяч паспортов.

Об этом в Телеграме сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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«За почти полтора года от старта проекта работники ГП „Документ“ оформили около 600 тысяч паспортных документов. Из них более 150 тысяч ID-карт и более 420 тысяч загранпаспортов. Более 100 тысяч украинцев воспользовались услугой одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта», — сообщил он.

Клименко отметил, что украинцы могут оформить документы за рубежом в Польше, Словакии, Чехии, Турции, Германии, Испании и Италии.

Как сообщалось, если человек находится за рубежом и не успел своевременно получить заказанный в подразделении Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) загранпаспорт или ID-карту, то забрать эти документы можно через зарубежные дипломатические учреждения Украины.

Укрінформ По материалам:

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