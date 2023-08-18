Оформление документов за рубежом: в каких странах доступен украинский паспортный сервис — Finance.ua

Оформление документов за рубежом: в каких странах доступен украинский паспортный сервис Сегодня 12:02 — Личные финансы

Оформление документов за рубежом: в каких странах доступен украинский паспортный сервис

Граждане Украины, вынужденные выехать за границу, могут оформить и получить документы в шести странах, где доступен украинский паспортный сервис.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Граждане Украины, которые из-за полномасштабной войны вынуждены были уехать за границу, могут оформить и получить документы в шести странах, где доступен украинский паспортный сервис. Это — Польша (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав); Чехия (Прага), Словакия (Братислава), Турция (Стамбул), Испания (Валенсия), Германия (Берлин, Кельн)», — говорится в сообщении.

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За границей для граждан Украины доступны следующие услуги:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

обмен водительского удостоверения;

страхование.

Справка Finance.ua:

в Украине с 1 июля 2023 отменили карантин, введенный из-за пандемии COVID-19, в связи с этим изменяются сроки вклеивания фото в паспорт по достижению 25 и 45 лет;

в Государственной миграционной службе Украины предоставили разъяснения по поводу оформления первого паспорта гражданина Украины детям, достигшим 14-летнего возраста во время проживания на ВОТ;

украинцы, которые находятся за границей и не успели своевременно получить заказанный в подразделении Государственной миграционной службы загранпаспорт или ID-карту, смогут получить документы через зарубежные дипломатические учреждения Украины.

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