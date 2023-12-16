В какой стране самый сильный паспорт в мире и на каком месте Украина — Finance.ua

В какой стране самый сильный паспорт в мире и на каком месте Украина Сегодня 17:50

В какой стране самый сильный паспорт в мире и на каком месте Украина

VisaGuide обновили индекс самых мощных паспортов в мире. В декабрьском рейтинге изменился лидер: Сингапур уступил одной из стран Западной Европы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на VisaGuide

На первом месте в этот раз оказался паспорт Испании. Именно этот документ признали самым сильным в мире по состоянию на данный момент.

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Именно обладатели испанского документа могут путешествовать без паспорта в 43 страны, без визы — в 106, а только с электронным разрешением — в 11 стран мира. Традиционная виза нужна гражданам Испании только для поездок в 18 стран из примерно 200.

Сразу по испанскому паспорту в рейтинге идет сингапурский. Именно он был лидером списка самых мощных документов, когда индекс обновляли в прошлый раз. На третьей позиции — паспорт Германии.

Первая десятка сильнейших паспортов выглядит так:

Испания; Сингапур; Германия; Италия; Франция; Нидерланды; Финляндия; Швеция; Норвегия; Дания.

Украинский паспорт в этом исследовании разместился на 62-м месте. А на последней 199-й позиции — паспорт Сомали.

Комментируя новый рейтинг паспортов, Дион Пллана, аналитик Global Travel Trends, говорит, что европейские паспорта, в частности, документы стран ЕС и Шенгенской зоны, не зря попали на верхушку списка.

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«Сила паспортов ЕС и Шенгенской зоны бесспорна и не имеет себе равных. В первых 40 позициях индекса только девять паспортов не являются европейскими», — подчеркнула она.

Всего в списке 199 стран. Силу паспорта определяют по возможности путешествовать без виз, с электронной визой или вообще без паспорта. По факту этот рейтинг показывает уровень свободы передвижения граждан разных стран.

Телеканал 24 По материалам:

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