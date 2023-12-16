В какой стране самый сильный паспорт в мире и на каком месте Украина — Finance.ua
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В какой стране самый сильный паспорт в мире и на каком месте Украина

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В какой стране самый сильный паспорт в мире и на каком месте Украина
В какой стране самый сильный паспорт в мире и на каком месте Украина
VisaGuide обновили индекс самых мощных паспортов в мире. В декабрьском рейтинге изменился лидер: Сингапур уступил одной из стран Западной Европы.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на VisaGuide.
На первом месте в этот раз оказался паспорт Испании. Именно этот документ признали самым сильным в мире по состоянию на данный момент.
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Именно обладатели испанского документа могут путешествовать без паспорта в 43 страны, без визы — в 106, а только с электронным разрешением — в 11 стран мира. Традиционная виза нужна гражданам Испании только для поездок в 18 стран из примерно 200.
Сразу по испанскому паспорту в рейтинге идет сингапурский. Именно он был лидером списка самых мощных документов, когда индекс обновляли в прошлый раз. На третьей позиции — паспорт Германии.

Первая десятка сильнейших паспортов выглядит так:

  1. Испания;
  2. Сингапур;
  3. Германия;
  4. Италия;
  5. Франция;
  6. Нидерланды;
  7. Финляндия;
  8. Швеция;
  9. Норвегия;
  10. Дания.
Украинский паспорт в этом исследовании разместился на 62-м месте. А на последней 199-й позиции — паспорт Сомали.
Комментируя новый рейтинг паспортов, Дион Пллана, аналитик Global Travel Trends, говорит, что европейские паспорта, в частности, документы стран ЕС и Шенгенской зоны, не зря попали на верхушку списка.
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«Сила паспортов ЕС и Шенгенской зоны бесспорна и не имеет себе равных. В первых 40 позициях индекса только девять паспортов не являются европейскими», — подчеркнула она.
Всего в списке 199 стран. Силу паспорта определяют по возможности путешествовать без виз, с электронной визой или вообще без паспорта. По факту этот рейтинг показывает уровень свободы передвижения граждан разных стран.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Телеканал 24
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