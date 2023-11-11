Какой документ удостоверяет личность при переоформлении паспорта: объяснение — Finance.ua

Какой документ удостоверяет личность при переоформлении паспорта: объяснение
Специалисты Государственной миграционной службы Украины напомнили, как удостоверить личность, пока оформляется паспорт гражданина Украины.
Для удостоверения личности можно использовать следующие документы:
- загранпаспорт (при потере ID-карты или паспортной книжечки); водительское удостоверение;
- цифровые документы в мобильном приложении «Дія», ведь они имеют такую же юридическую силу, как их бумажный или пластиковый аналог;
- «єДокумент» — это временный документ для удостоверения личности в период военного положения, он создается автоматически на основании данных из BankID или данных биометрического документа.
Оформить паспортные документы можно в любом подразделении Государственной миграционной службы в порядке живой очереди. Также можно воспользоваться сервисом «Электронная очередь» и зарегистрироваться на удобное время.
Напомним, украинцы не могут пересекать государственную границу с помощью паспорта в приложении «Дія». Однако некоторые документы все же могут пригодиться.
Водительское удостоверение отныне можно восстановить через ГП «Документ» в четырех городах Украины — Киеве, Львове, Одессе и Днепре.
Как восстановить утраченные документы 🧐
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