Какой документ удостоверяет личность при переоформлении паспорта: объяснение — Finance.ua

Какой документ удостоверяет личность при переоформлении паспорта: объяснение Сегодня 07:33 — Личные финансы

Какой документ удостоверяет личность при переоформлении паспорта: объяснение

Специалисты Государственной миграционной службы Украины напомнили, как удостоверить личность, пока оформляется паспорт гражданина Украины.

Для удостоверения личности можно использовать следующие документы:

загранпаспорт (при потере ID-карты или паспортной книжечки); водительское удостоверение;

цифровые документы в мобильном приложении «Дія», ведь они имеют такую ​​же юридическую силу, как их бумажный или пластиковый аналог;

«єДокумент» — это временный документ для удостоверения личности в период военного положения, он создается автоматически на основании данных из BankID или данных биометрического документа.

Оформить паспортные документы можно в любом подразделении Государственной миграционной службы в порядке живой очереди. Также можно воспользоваться сервисом «Электронная очередь» и зарегистрироваться на удобное время.

Напомним, украинцы не могут пересекать государственную границу с помощью паспорта в приложении «Дія». Однако некоторые документы все же могут пригодиться.

Водительское удостоверение отныне можно восстановить через ГП «Документ» в четырех городах Украины — Киеве, Львове, Одессе и Днепре.

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