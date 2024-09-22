Сколько граждан готовы остаться в Украине, даже получив гражданство США или ЕС (инфографика) — Finance.ua

Сколько граждан готовы остаться в Украине, даже получив гражданство США или ЕС (инфографика) Сегодня 11:12

Сколько граждан готовы остаться в Украине, даже получив гражданство США или ЕС (инфографика)

В сентябре 2024 года подавляющее большинство украинцев (79%) заявили, что даже при условии получения гражданства США или стран ЕС они все равно остались бы жить в Украине.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Готовность украинцев уехать за границу выросла до 19% по сравнению с сентябрем 2022 года, но все еще существенно ниже, чем в 2020 году, когда этот показатель составил 28%.

Во всех возрастных группах наблюдается увеличение доли желающих переехать за границу, однако 74−86% продолжают хотеть остаться в Украине.

Настроения молодежи

Социологи особенно выделяют настроения среди молодежи. В 2020 году почти половина украинцев в возрасте 18−29 лет (46%) хотели уехать за границу.

К сентябрю 2022 г. этот показатель снизился до 13%, а к сентябрю 2024 г. вырос до 26%.

Несмотря на рост, 74% молодежи до 30 лет хотят остаться в Украине. Подобная тенденция наблюдается среди 30−44-летних, где 75% тоже не планируют уезжать.

Ответы мужчин и женщин

70% мужчин не желают покидать Украину, и только 27% хотят уехать. Среди женщин 80% не планируют покидать страну, а 18% намерены уехать.

Как отмечает КМИС, эти данные приведены и для мужчин, и для женщин, чтобы показать, что желание мужчин уехать нельзя связывать только с мобилизацией.

«Подавляющее большинство украинских мужчин мобилизационного возраста даже при наличии легальных возможностей не хотели бы покидать Украину», — отметили социологи.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что отток населения, особенно молодежи, является хронической проблемой Украины, обострившейся после начала полномасштабного вторжения.

Он подчеркнул, что сложные условия военного времени способствуют распространению манипуляций о настроениях украинцев, в частности нарративов об их желании уехать на Запад или ограничении прав граждан.

Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в начале войны 95% украинцев, вынужденных выехать за границу, хотели вернуться домой, но сейчас этот показатель снизился до менее чем 80%.

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