День финансов: новые правила бронирования, налог на прибыль банков, субсидия за октябрь

Вторник, 27 октября. В Украине впервые автоматически сняли арест со счетов, Кабмин обнародовал новые правила бронирования работников, а НКЦБФР озвучила свою позицию по созданию биржевого холдинга.

💼 Война заставила многих украинцев начать все сначала — в другом городе, с новыми обстоятельствами и без привычных источников дохода. Ветеранам после возвращения к гражданской жизни также нередко приходится искать новые возможности для заработка.

Чтобы и те, и другие больше понимали какие возможности доступны в Украине и где искать помощь — Finance.ua, в рамках проекта с Чтобы и те, и другие больше понимали какие возможности доступны в Украине и где искать помощь — Finance.ua, в рамках проекта с Институтом массовой информации и при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов подготовил материал о программах для ВПЛ и ветеранов, который поможет:

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Образование, переквалификация, трудоустройство и предпринимательство — мы охватили все аспекты, которые помогут найти источники дохода и возможности для профессионального развития.

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Предложения и выводы в госбюджет

Верховная Рада приняла в основу проект Бюджетных выводов в проект Государственного бюджета на 2027 год. Документ содержит 90 итоговых предложений, которые профильный бюджетный комитет сформировал по результатам проработки 5236 поправок народных депутатов.

Выступая в зале парламента, министр финансов Сергей Марченко заявил , что правительство закладывает в государственный бюджет на 2027 год продолжение войны, поэтому приоритетными расходами будут оставаться безопасность и оборона. Одним из ключевых источников финансирования бюджета будет помощь международных партнеров.

Налог на прибыль банков

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 15262, предусматривающий продление повышенной ставки налога на прибыль банков в размере 50% на 2027 год. В то же время, банки не смогут уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков предыдущих периодов.

Новые правила бронирования

На сайте Кабинета Министров Украины обнародовали постановление № 1328, которое изменяет порядок бронирования военнообязанных работников. Правительство увеличило предел бронирования для работников топливно-энергетического комплекса и оборонно-промышленного комплекса до 95%. В первом проекте постановления было предложено установить его на уровне 85%.

Со своей стороны народный депутат Федор Вениславский сообщил , что в Украине не планируют снижать мобилизационный возраст ниже 25 лет или вводить обязательную мобилизацию женщин, а соответствующие законодательные инициативы отсутствуют. При этом в будущем могут рассмотреть возможность снижения верхнего возрастного предела мобилизации с 60 до 55 или даже 50 лет.

«Дія.Офис»

В Украине разрешат кандидатам подаваться на вакансии в государственном секторе через сервис «Дія». Минцифры работает над сервисом «Дія.Офіс», который должен сделать процесс поиска работы в государственных органах более удобным и прозрачным. Он будет работать по принципу популярных платформ для поиска работы.

Добавим, что депутаты приняли закон о возвращении конкурсного отбора на должности государственной службы и в органах местного самоуправления.

Автоматическое снятие ареста со счетов

В Украине система исполнительного производства впервые в автоматическом режиме без участия исполнителя сняла арест со счетов должника после полной уплаты долга и исключила его из реестра. Нововведение позволяет полностью убрать лишние бюрократические процедуры и значительно сократить время ожидания для граждан.

Биржевой холдинг в Украине

НКЦБФР поддерживает создание инфраструктурно-биржевого холдинга в Украине и привлечение стратегического инвестора. В то же время, регулятор настаивает на законодательных гарантиях, которые должны обеспечить государству влияние на управление критической инфраструктурой, а участникам рынка равный доступ к ней.

Субсидия за октябрь

Пенсионный фонд напомнил , что жилищную субсидию на оплату отопления рассчитывают в соответствии с установленным отопительным сезоном, который длится с 16 октября по 15 апреля включительно. Поэтому за октябрь пособие начислят только за часть месяца.

Кстати, НКРЭКУ утвердила порядок проведения контрольных проверок правильности установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Проверки будут производиться без выезда на места.

Сбор на некритический импорт

В Украине рассматривается возможность введения сбора на некритический импорт, в частности мобильные телефоны, одежду и премиальные товары. Вырученные средства предлагают направить в страховой фонд, который должен помочь компенсировать бизнесу военные риски.

Дефицит кадров

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил , что в Киеве обеспеченность работниками коммунальной сферы составляет всего 40−45%. Среди причин — отток специалистов за границу, мобилизация, старение кадров и недостаточная подготовка молодых специалистов. Ситуацию также усложнили изменения в правилах бронирования работников коммунальной сферы.