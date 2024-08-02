Иностранцы, воюющие за Украину, смогут получить украинское гражданство — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Иностранцы, воюющие за Украину, смогут получить украинское гражданство

16
Иностранцы, которые служат в Вооруженных силах Украины, смогут получать украинское гражданство. Соответствующий законопроект 9585, поданный Кабмином, в ближайшее время рассмотрит Верховная Рада во втором чтении.
Рекомендацию принять проект как закон предоставил Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Цель законопроекта — законодательное закрепление возможности реализации прав иностранцев и лиц без гражданства, защищающих территориальную целостность Украины, и членов их семей на получение вида на временное жительство, разрешений на иммиграцию или получение гражданства Украины.
Напомним, 9 мая Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 9585, разрешающий иностранцам, служащим в Вооруженных Силах Украины, получать украинское гражданство и предоставлять виды на временное жительство членам их семей.
Особое требование будет применено к гражданам рф и беларуси, принявшим гражданство Украины. Им нужно будет в течение года после прекращения военного положения подтвердить прекращение прежнего гражданства.
Сдать экзамены по Конституции, истории Украины и подтвердить знания украинского языка обязаны лица, которые получили гражданство Украины во время военного положения и служат в рядах Вооруженных Сил Украины. Это они должны сделать за два года после военного положения.
Также в течение года после прекращения военного положения прекращается прием заявлений на получение гражданства Украины от граждан рф.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.