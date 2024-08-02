Иностранцы, воюющие за Украину, смогут получить украинское гражданство — Finance.ua

Иностранцы, воюющие за Украину, смогут получить украинское гражданство Сегодня 09:12

Иностранцы, которые служат в Вооруженных силах Украины, смогут получать украинское гражданство. Соответствующий законопроект 9585, поданный Кабмином, в ближайшее время рассмотрит Верховная Рада во втором чтении.

Рекомендацию принять проект как закон предоставил Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Цель законопроекта — законодательное закрепление возможности реализации прав иностранцев и лиц без гражданства, защищающих территориальную целостность Украины, и членов их семей на получение вида на временное жительство, разрешений на иммиграцию или получение гражданства Украины.

Напомним, 9 мая Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 9585, разрешающий иностранцам, служащим в Вооруженных Силах Украины, получать украинское гражданство и предоставлять виды на временное жительство членам их семей.

Особое требование будет применено к гражданам рф и беларуси, принявшим гражданство Украины. Им нужно будет в течение года после прекращения военного положения подтвердить прекращение прежнего гражданства.

Сдать экзамены по Конституции, истории Украины и подтвердить знания украинского языка обязаны лица, которые получили гражданство Украины во время военного положения и служат в рядах Вооруженных Сил Украины. Это они должны сделать за два года после военного положения.

Также в течение года после прекращения военного положения прекращается прием заявлений на получение гражданства Украины от граждан рф.

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