Множественное гражданство: как платить налоги и проходить военную службу — Finance.ua

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Множественное гражданство: как платить налоги и проходить военную службу

Казна и Политика
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Множественное гражданство: как платить налоги и проходить военную службу
Множественное гражданство: как платить налоги и проходить военную службу
Законопроект о множественном гражданстве, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским, определяет общие правила получения гражданства Украины и одновременно оставляет право гражданина иметь иностранное гражданство.
Об этом сообщила глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко в эфире телемарафона.
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По ее словам, есть общие принципы налогообложения и прохождения военной службы, также заложенные в международных соглашениях. Сферы, следующие после получения гражданства, в том числе социальная, медицинская, экономическая, вопросы военной службы, регулируются другими законами.
«Поэтому мы говорим, что закон о гражданстве невозможно принимать без урегулирования многих вопросов общественной жизни. Они будут определяться другими законопроектами. Поэтому мы говорим о пакетном принятии законодательства, которое будет регулировать сферу гражданства и другие аспекты», — подчеркнула она.
Как отметила Науменко, почти все цивилизованные страны, в том числе члены ЕС и НАТО, имеют в национальном законодательстве такие принципы.
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Украина не обязательно должна заключить двусторонние соглашения с другими странами, чтобы ввести принципы множественного гражданства. Европейская конвенция о гражданстве определяет общие принципы, касающиеся граждан других государств", — отметила глава Госмиграционной службы.
В то же время конвенция оставляет право за другими странами определять, будет ли государство признавать другое гражданство.
Науменко добавила, что другие вопросы, вытекающие из принципов множественного гражданства, будут рассматриваться на уровне МИД.

Что предлагает законопроект

Ранее на сайте Верховной Рады Украины появился текст законопроекта. Согласно ему, законопроект предлагает:
  • определить государства, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке;
  • определить категории лиц, которые будут подавать обязательства прекратить иностранное гражданство для приобретения гражданства Украины;
  • ввести декларацию о признании себя гражданином Украины — документ, в котором иностранец свидетельствует, что в случае приобретения гражданства лицо признает себя только гражданином Украины, актуализирует категорию людей, которые не могут обрести украинское гражданство с учетом уровня угрозы нацбезопасности;
  • документ пересматривает основания потери гражданства Украины;
  • уточняет полномочия государственных органов, участвующих в решении вопросов гражданства, урегулирует вопрос возможности подачи паспортного документа, срок действия которого истек, иностранцами и лицами без гражданства, которые в установленном законом порядке проходят или проходили военную службу;
  • нормирует вопрос о правовом статусе пребывания на территории Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые были вовлечены в защиту Украины, в частности, в составе сил ТрО или ДФТГ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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