Кулеба объяснил, смогут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации — Finance.ua

Кулеба объяснил, смогут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Кулеба объяснил, смогут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации

Если парламент примет законопроект о множественном гражданстве, то его нельзя будет использовать для уклонения от мобилизации и выезда за границу в условиях военного положения.

Об этом в эфире национального телемарафона «Единые новости» рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По данным Кулебы, такие варианты четко отработаны законодательными органами, поэтому за каждым украинцем с множественным гражданством остаются не только права, но и конституционные обязанности: защита Отечества, уплата налогов.

«Мы же не придумали велосипед. Есть институты множественного гражданства во многих странах, они четко регламентированы», — пояснил дипломат.

Кулеба отметил также, что норму Конституции об украинском гражданстве нельзя читать в отрыве от соответствующего Закона.

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«Под нормой Конституции о едином гражданстве указана невозможность существования гражданства отдельных территориальных единиц государства. То есть нельзя быть гражданином Крыма, гражданином Закарпатья, гражданином Полтавщины. Есть одно целостное понятие гражданина Украины. И эта норма не касается института, регулирующего множественное гражданство в контексте гражданства других стран», — подчеркнул глава МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон о множественном гражданстве. Документ позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.

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УНН По материалам:

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