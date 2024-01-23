Кулеба объяснил, смогут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации — Finance.ua
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Кулеба объяснил, смогут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации

Казна и Политика
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Кулеба объяснил, смогут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации
Кулеба объяснил, смогут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации
Если парламент примет законопроект о множественном гражданстве, то его нельзя будет использовать для уклонения от мобилизации и выезда за границу в условиях военного положения.
Об этом в эфире национального телемарафона «Единые новости» рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По данным Кулебы, такие варианты четко отработаны законодательными органами, поэтому за каждым украинцем с множественным гражданством остаются не только права, но и конституционные обязанности: защита Отечества, уплата налогов.
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«Мы же не придумали велосипед. Есть институты множественного гражданства во многих странах, они четко регламентированы», — пояснил дипломат.
Кулеба отметил также, что норму Конституции об украинском гражданстве нельзя читать в отрыве от соответствующего Закона.
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«Под нормой Конституции о едином гражданстве указана невозможность существования гражданства отдельных территориальных единиц государства. То есть нельзя быть гражданином Крыма, гражданином Закарпатья, гражданином Полтавщины. Есть одно целостное понятие гражданина Украины. И эта норма не касается института, регулирующего множественное гражданство в контексте гражданства других стран», — подчеркнул глава МИД.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон о множественном гражданстве. Документ позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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