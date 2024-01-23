В каких странах не разрешено двойное гражданство (инфографика) — Finance.ua

В каких странах не разрешено двойное гражданство (инфографика) Сегодня 19:02 — Мир

В каких странах не разрешено двойное гражданство (инфографика)

Кроме Украины, двойное гражданство не разрешено иметь еще почти в 60 странах мира.

Об этом пишет «Слово и дело».

Напомним, президент Владимир Зеленский в День Соборности анонсировал , что подает в Верховную Раду законопроект, который позволит ввести институт множественного гражданства в стране.

В настоящее время в Украине действует принцип единого гражданства. Как говорится в законе, это «исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц Украины».

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Добровольное обретение гражданства другого государства является основанием для утраты гражданства Украины. При этом уголовной ответственности за двойное гражданство нет.

В каких странах не разрешено двойное гражданство

Инфографика: «Слово и дело»

Среди европейских стран двойное гражданство не допускается в Монако, Норвегии, Словакии, Черногории, Австрии, Эстонии, Нидерландах, Сан-Марино, Андорре, Лихтенштейне.

Запрет на два паспорта действует в таких азиатских странах, как Азербайджан, Китай, Мьянма, Афганистан, Лаос, Индонезия, Казахстан, Сингапур, Кувейт, Малайзия, Монголия, Оман, Индия, Непал, Бахрейн, Япония, Саудовская Аравия, Узбекистан, Северная Корея, Грузия, Иран, ОАЭ, Катар.

Двойное гражданство не допускается в ряде стран Африки: Эфиопия, Джибути, Сан-Томе и Принсипи, Танзания, Ливия, Мозамбик, Гвинея, Малави, Свазиленд, Либерия, Руанда, Мавритания, Эритрея, Лесото, Того, Мадагаскар.

На сайте Верховной Рады Украины появился текст законопроекта о множественном гражданстве, представленного президентом Владимиром Зеленским.

Отмечается, что целью принятия проекта Закона Украины «О некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины» является актуализация положений законодательства в сфере миграции и гражданства.

В частности, речь идет об основаниях и порядке приобретения и прекращения гражданства Украины для лиц, которые в составе ВСУ, других образованных в соответствии с законами формирований, участвуют в защите независимости и территории Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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