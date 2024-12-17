Рада поддержала за основу законопроект о множественном гражданстве — Finance.ua

Рада поддержала за основу законопроект о множественном гражданстве
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 11 469, предусматривающий введение института множественного гражданства в Украине. Этот документ инициировал Владимир Зеленский.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Железняк отметил, что ко второму чтению должны учесть предложения и замечания, в частности, Мирового Конгресса Украинцев.
В пояснительной записке говорится, что эти изменения воплотят европейские принципы функционирования института гражданства, будут способствовать улучшению условий для возвращения граждан Украины домой, сохранения ими гражданства Украины, а также расширят возможности для иностранцев.
Цель документа
Законопроект имеет целью упростить порядок приобретения гражданства Украины и усовершенствовать регулирование правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые в установленном законодательством порядке проходят/проходили военную службу по контракту в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта, Нацгвардии или являются супругом такого лица, или являются ребенком такого человека.
Что предусматривает проект закона
Проект закона предусматривает несколько важных изменений в вопросах гражданства Украины, в частности, закрепляются допустимые случаи наличия множественного гражданства.
Также уточняются условия приобретения гражданства по рождению, территориальному происхождению и принятия в гражданство.
Законопроект пересматривает и основания для потери гражданства Украины:
- добровольное приобретение гражданства государства-агрессора или государства-оккупанта;
- использование иностранного паспорта на территории Украины, что создает угрозу национальной безопасности;
- предоставление ложных сведений или поддельных документов при получении гражданства;
- прохождение военной службы в армии страны-агрессора;
- участие в преступлениях против национальной безопасности или террористических актах.
Кроме того, проект закона предлагает урегулировать возможность предоставления паспорта, срок действия которого истек, иностранцами и лицами без гражданства, которые служат по контракту в ВСУ, Нацгвардии, других формированиях, чтобы получить вид на временное проживание.
Также законопроектом предложено нормировать вопросы правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые во время военного положения оказывали помощь украинским военным или правоохранительным органам в районах боевых действий.
Справка Finance.ua:
- в ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский, представляя в Верховной Раде План внутренней устойчивости, заявил, что Украина нуждается в институте множественного гражданства;
- 7 августа 2024 года президент подал в Верховную Раду проект Закона № 11 469 о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины, которым предлагается введение института множественного гражданства в Украине;
- в январе 2024 года Зеленский зарегистрировал законопроект № 10 425, предусматривающий введение института множественного гражданства. Законопроект позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам, кроме граждан россии, а также иностранным добровольцам. Документ до сих пор не был рассмотрен.
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