Рада приняла закон о гражданстве для иностранных добровольцев — Finance.ua

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Рада приняла закон о гражданстве для иностранных добровольцев

Казна и Политика
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Рада приняла закон о гражданстве для иностранных добровольцев
Рада приняла закон о гражданстве для иностранных добровольцев
Верховная Рада приняла законопроект № 9585 о гражданстве для иностранных добровольцев.
Об этом сообщила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в Telegram.
По ее словам, за законопроект в целом проголосовали 315 депутатов.

Что предполагает документ:

  • возможность получения разрешений на иммиграцию или приобретение гражданства Украины на основании паспортных документов, срок действия которых истек, а также возможность получения вида на временное проживание иностранцами и лицами без гражданства, привлеченными к защите Украины в составе сил территориальной обороны или добровольческих формирований территориального общества, урегулировать свой правовой статус пребывания на территории Украины;
  • члены семьи лиц, заключивших контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, будут иметь право на получение вида на временное проживание;
  • граждане российской федерации и граждане республики беларусь, которые в период с 24 февраля 2020 года приобрели гражданство Украины в соответствии с Законом Украины «О гражданстве Украины» и подали обязательство прекратить иностранное гражданство, обязаны будут подать документ о прекращении иностранного гражданства в течение года со дня прекращения или отмены военного положения, если срок выполнения такого обязательства уже истек;
  • лица, которые приобрели гражданство Украины во время военного положения и подали обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком и проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины, имеют право выполнить взятое обязательство в течение двух лет со дня прекращения или отмены военного положения.
Напомним, в мае Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 9585 о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите Украины.
7 августа президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект об обеспечении реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины. Новый законопроект определяет допустимые случаи множественного гражданства, а также особенности приобретения и возобновления гражданства Украины для некоторых категорий иностранцев, в том числе в упрощенном порядке.
По материалам:
Finance.ua
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