Депутаты поддержали в первом чтении законопроект о гражданстве для добровольцев — Finance.ua

Депутаты поддержали в первом чтении законопроект о гражданстве для добровольцев Сегодня 16:29 — Личные финансы

Депутаты поддержали в первом чтении законопроект о гражданстве для добровольцев

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 9585 о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите Украины.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, проект закона в первом чтении поддержали 264 народных депутата.

«Очень нужный законопроект. Шаг навстречу добровольцам и их семьям сделан», — отметил он.

Что предусматривает документ

1. Разрешения на иммиграцию или получение гражданства Украины будут выдаваться на основании паспортных документов, срок действия которых истек, а также вид на временное жительство смогут получать иностранцы и лица без гражданства, привлеченные к защите Украины.

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2. Члены семьи лиц, заключивших контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, будут иметь право на получение вида на временное жительство.

3. Граждане россии и граждане беларуси, которые в период с 24 февраля 2020 года приобрели гражданство Украины в соответствии с Законом Украины «О гражданстве Украины» и подали обязательство прекратить иностранное гражданство, обязаны будут подать документ о прекращении иностранного гражданства в течение года дня прекращения или отмены военного положения, если срок выполнения такого обязательства уже истек.

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4. Лица, которые приобрели гражданство Украины во время военного положения и подали обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком и которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины, имеют право выполнить взятое обязательство в течение двух лет со дня прекращения или отмены военного положения.

Справка Finance.ua:

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