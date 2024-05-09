Депутаты поддержали в первом чтении законопроект о гражданстве для добровольцев — Finance.ua

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Депутаты поддержали в первом чтении законопроект о гражданстве для добровольцев

Личные финансы
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Депутаты поддержали в первом чтении законопроект о гражданстве для добровольцев
Депутаты поддержали в первом чтении законопроект о гражданстве для добровольцев
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 9585 о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите Украины.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
По его словам, проект закона в первом чтении поддержали 264 народных депутата.
«Очень нужный законопроект. Шаг навстречу добровольцам и их семьям сделан», — отметил он.

Что предусматривает документ

1. Разрешения на иммиграцию или получение гражданства Украины будут выдаваться на основании паспортных документов, срок действия которых истек, а также вид на временное жительство смогут получать иностранцы и лица без гражданства, привлеченные к защите Украины.
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2. Члены семьи лиц, заключивших контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, будут иметь право на получение вида на временное жительство.
3. Граждане россии и граждане беларуси, которые в период с 24 февраля 2020 года приобрели гражданство Украины в соответствии с Законом Украины «О гражданстве Украины» и подали обязательство прекратить иностранное гражданство, обязаны будут подать документ о прекращении иностранного гражданства в течение года дня прекращения или отмены военного положения, если срок выполнения такого обязательства уже истек.
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4. Лица, которые приобрели гражданство Украины во время военного положения и подали обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком и которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины, имеют право выполнить взятое обязательство в течение двух лет со дня прекращения или отмены военного положения.

Справка Finance.ua:

  • в Украине отношение граждан к возможному введению множественного гражданства, которое предложил президент Украины Владимир Зеленский, практически разделилось пополам: 27% имеют скорее положительное отношение, а 28% - скорее негативное;
  • Президент Украины Владимир Зеленский 22 января внес в Раду законопроект о множественном гражданстве. По словам Зеленского, это позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме граждан россии;
  • целью принятия проекта Закона Украины «О некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка получения и прекращения гражданства Украины» является актуализация положений законодательства в сфере миграции и гражданства. В частности, речь идет об основаниях и порядке получения и прекращения гражданства Украины для лиц, которые в составе ВСУ, других образованных в соответствии с законами формирований, участвуют в защите независимости и территории Украины.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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